كواليس انضمام أحمد الشيخ لـ بيراميدز بعد فشل انتقاله للزمالك

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن أحمد الشيخ اتفق مع بيراميدز على كافة الأمور المالية بقيمة مالية أعلى من التي اتفق بها مع نادي الزمالك.
ووقع أحمد الشيخ لمدة 3 مواسم قادمة على عقود انتقاله إلى بيراميدز، بعد تعثر انضمامه للزمالك، في الساعات الماضية.
أضاف عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "مدير التعاقدات بنادي بيراميدز عمرو بسيوني توجه إلى الشيخ في منزله، وتم الاتفاق معه على قيمة مالية مُرضية بالنسبة للطرفين، وتم توقيع العقود وتسجيل اللاعب بصفة رسمية".
وواصل: "الشيخ كان لديه عروض من نادي سيجما التشيكي، وناديين في السعودية والإمارات، لكن الأمر تم حسمه مع بيراميدز، بعد التوصل لاتفاق مالي جيد بالنسبة للاعب".
علم صدى البلد من مصادر مطلعة أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرر عقد جلسة طارئة مساء اليوم مع اللجنة المعينة لإدارة شئون نادى الزمالك بعد الأحداث التى شهدتها الأيام القليلة الماضية وظهور أنباء تفيد بتقدم أحد أعضاء اللجنة باستقالته .
ومن المقرر أن يحضر الجلسة الدكتور أشرف صبحى وجميع أعضاء اللجنة المعينة لإدارة شئون نادي الزمالك من أجل الوقوف على كافة الصعوبات التى تواجه اللجنة وحل كل الأزمات داخل القلعة البيضاء .
وشهدت الساعات الماضية تردد أنباء قوية تفيد بتقدم المستشار محمد عطية أحد أعضاء اللجنة المعينة بـ الزمالك باستقالته بجانب استقالة عبدالحليم على مدير الكرة من منصبه أيضا بجانب حالة كبيرة من الغضب لدى الجماهير بسبب فشل ضم العديد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي.
ومن المقرر أن يحضر الجلسة الدكتور أشرف صبحى وجميع أعضاء اللجنة المعينة لإدارة شئون نادي الزمالك من أجل الوقوف على كافة الصعوبات التى تواجه اللجنة وحل كل الأزمات داخل القلعة البيضاء .
وشهدت الساعات الماضية تردد أنباء قوية تفيد بتقدم المستشار محمد عطية أحد أعضاء اللجنة المعينة بـ الزمالك باستقالته بجانب استقالة عبدالحليم على مدير الكرة من منصبه أيضا بجانب حالة كبيرة من الغضب لدى الجماهير بسبب فشل ضم العديد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي.