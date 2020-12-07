البنك المركزي يعدل بنود صرف رواتب العاملين بالقطاع السياحي.. لهذا السبب

قرر البنك المركزي المصري تعديل بعض بنود المبادرة الخاصة بدعم العاملين بالقطاع السياحي ومن بينها البند الخاص بفترة السماح الخاصة بالمبادرة من 6 شهور إلي عام لتنتتهي في 31 ديسمبر المقبل بحيث يتم سداد أول قسط مستحق في يناير عام 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح.





وذكر كتاب دوري صادر عن طارق عامر محافظ البنك المركزي وموجه لرؤساء البنوك، أن ذلك يتضمن سداد رواتب العاملين بالقطاع السياحي و التزامات الموردين واعمال الصيانة بالانشطة السياحية بنسبة فائدة 8% وبضمانة وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه.





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واشار" عامر" إلي تعديل البند رقم 7 من المبادرة والخاصة بسداد راتب العاملين بقطاع السياحة من وزارة المالية والصادرة في يونيو الماضي والمعدلة في يونيو ونوفمبر الماضيين، بحيث يصل الحد اقصي لراتب العامل 25 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه.





واضاف " عامر" أن ذلك يسري علي التسهيلات الجديدة ايضا و السابق المتخذ فيها مبادرات سابقا ، مع استمرار باقي الشروط كما هي في تلك المبادرة.





واصدر البنك المركزي المصري في يونيو الماضي مبادرة لدعم سداد القطاع السياحي لرواتب والتزامات الموردين لديه بضمانة وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مبادرة دعم القطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه.