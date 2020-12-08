أصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض..برلماني يوضح مزايا لجنة تقييم قصب السكر

قال النائب، محمود عبدالله هيبة عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه هناك تواصل مستمر بين الدولة ومركز البحوث ورئيس مركز البحوث، لاستنباط أصناف جديدة من محصول قصب السكر والتي تعطي محصولاً أعلي فى نسبة الإنتاج.





وأشار "هيبة فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" الي أنه بالطبع تم توفير أصناف جديدة، تختلف اختلافا كليًا عن المحاصيل القديمة، و لها مزايا عدة أهمها: مقاومة الأمراض، إلى جانب مقاومتها للركاد، مشيرًا إلي أن ذلك كان من ضمن التوجهات الأصيلة، التي لابد من أن ننتبه إليها جيدًا، والحرص علي مواصلة السعي مع الجهات البحثية للوصول إلي أعلي إنتاجية.





وتابع عضو لجنة الزراعة حديثه قائلاً:" الناس فى صعيد مصر ، و على مدار زيارات كثيرة ، أصبحوا يتتضررون من ارتفاع الأسعار إلى جانب أن الإنتاج لا يغطي قيمة التكلفة الأصلية"، مؤكدًا على أن اللجنة كانت حريصة كل الحرص على النهوض بانتاجية محصول قصب السكر، والعمل على وجود أنواع جديدة تفي بالإنتاج العالي لتعويض التكلفة.

جاء ذلك بعد أن قال الدكتور أيمن حسني مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية، انه تم تشكيل لجنة لتقييم وانتخاب اصناف وسلالات قصب السكر ضمن برنامج تربية قصب السكر بالمعهد و ذلك بمحطات بحوث شندويل و المطاعنه و كوم امبو، حيث تضم باحثين من اقسام: التربية والوراثه و الامراض و الافات والمعاملات.





واشار مدير المعهد الى ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بتنفيذ برامج للنهوض بانتاجية محصول قصب السكر، موضحا ان اللجنة تستهدف تقييم المراحل المختلفة من سلسلة عمليات الانتخاب تحت ظروف الانتاج الطبيعية في صعيد مصر وفي محافظات الانتاج الرئيسيه وذلك لاستبعاد سلالات القصب التي لا تظهر كفاءه في الانتاجية او غير المقاومة للأمراض والحشرات فضلا عن ترقية السلالات الجيدة للمرحلة التالية من الانتخاب.





واضاف ان اللجنة عملت على مقارنة سلوك السلالات في مراحل الانتخاب المختلفة في محطات: شندويل، المطاعنة، كوم امبو، كذلك تم استبعاد السلالات ضعيفة الانتاح او المصابة بأمراض خطيره مثل التفحم، كما تم اختيار بعض السلالات التي تم إلغاؤها والتي تحمل بعض الصفات الجيده لإدخالها مره اخري في برنامج التهجينات لنقل هذه الصفات الي سلالات جديدة متفوقه في باقي الصفات الانتاجية والتكنولوجية.





وأشار الى ان اللجنة اوصت بتسجيل الصنف جيزه 5 حيث أظهر تفوقا في كل من الصفات الانتاجية والتكنولوجية في كافة مراحل الإنتخاب وكذلك في محصول الخلفات.