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منوعات

بعد حصولها على طرف صناعي.. شاهد لحظة مؤثرة لطفلة فقدت ذراعها | صور

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:18 م
طفلة
طفلة
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عزة عاطف
بذراع غير مكتمل، ومأساة لا تنتهي، ولدت ليكسي الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات الآن بدون يد يمنى، مما حرمها من الكثير من الأشياء التي يفعلها الأطفال في مثل عمرها، فواجهت صعوبة في الإمساك بأدوات المائدة أو الألعاب وغيرها.

كما لم تستطع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد من كل عام لعدم قدرتها على تغليف الهدايا وتناول عشاء عيد الميلاد في بهجة، لكن هذا العام مختلف بالنسبة للطفلة المسكينة ليكسي.

حيث ستكون قادرة على فعل كل الأشياء التي لم تكن قادرة على القيام بها من قبل، بعدما حصلت على ذراع آلية جديدة الشهر الماضي. 

كانت الأم «إيما ماونتفورد» 38 عامًا، تبحث عن طرف صناعي مناسب في وقت سابق من هذا العام لمساعدة ابنتها على عيش حياتها الطبيعية، وبالفعل عثرت على "ذراع البطل Open Bionics".

وهو طرف بيوني متعدد القبضة مخصص يبلغ سعره 10000 جنيه إسترليني، مما دفع عائلة ليكسي إلى البدء في جمع التبرعات، وبفضل متبرع كريم حققوا حلمهم في أقل من 24 ساعة.

وكما ساعدها مجهول، ترغب Lexi في مساعدة الآخرين ممن يعانون من وضع مماثل، لقد أنشأت صفحة على موقع جمع التبرعات GoFundMe من أجل شراء ذراع لصديقتها، روبي كادي البالغة من العمر 8 سنوات، والتي فقدت ذراعها أيضًا.

قالت والدتها وهي أم لأربعة أطفال من ستافوردشاير: "لطالما كانت ليكسي آخر من حصل على هدايا عيد الميلاد لأنها كافحت من أجل الحصول عليها.. والآن بعدما أصبح لديها ذراعها الإلكترونية، لا يمكنها الانتظار حتى تمزق ورق الهدايا بأسرع ما يمكن". 

لقد منحتها الذراع الجديدة ثقة كبيرة وفرصة للاستقلال، "نأمل أن نتمكن من المساعدة في جلب هذا الفرح إلى الطفلة روبي أيضًا".

اكتشف الأطباء أن ذراع ليكسي كانت مفقودة في فحص والدتها للأسبوع العشرين خلال حملها، بعد إجراء الاختبارات، وجدوا أن الجنين يتمتع بصحة جيدة ولكن ذراعها لم تتشكل بشكل صحيح في الرحم.

لم يكن هناك سبب واضح يبرر عدم تطوير ليكسي لذراعها اليمنى، وعندما ولدت لم يكن الأمر ملحوظ تماما، لكنه ظهر مع نموها. 

جعلها فقدان ذراعها تفقد توازنها وكانت دائما ما تسأل والدتها في حزن "لماذا كانت تبدو مختلفة عن أختها ولا تمتلك ذراعا مثلها؟".

كافحت ليكسي للقيام بأشياء تتضمن استخدام كلتا اليدين لكنها تعلمت التكيف، لقد وجدت سابقًا صعوبة في المهام اليومية، مثل ركوب الدراجة وتنظيف أسنانها.

جربت ليكسي الأطراف الصناعية في الماضي لكنها وجدت أنها ضخمة الحجم وفضلت عدم استخدامها ولكن عندما لاحظت إيما أن ابنتها أصبحت أكثر وعيًا بذاتها حول أقرانها، أجرت بعض الأبحاث من أجل إسعادها. 

لم تستطع الانضمام إلى بعض الأنشطة في المدرسة كبقية زملائها مثل دروس التربية الرياضية، تقول والدتها: "إنها في سن تريد فيها تجربة المكياج وارتداء ملابس جميلة، لكنها بدأت في إخفاء ذراعها تحت الأكمام الطويلة، وهو الأمر المحزن".
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