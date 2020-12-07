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أخبار البلد

خلال احتفالية الوطنية للصحافة.. معيني الشيوخ من الصحفيين: نسعي لدعم وطننا ومهنتنا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:14 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قال الكاتب الصحفى محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ وسكرتير عام نقابة الصحفيين، إن الوطنية للصحافة كانت حريصة منذ اللحظة الاولي على التواجد وترشيح المعينين بمجلس الشيوخ بل تم دعمنا من قبل الهيئات الثلاثة منذ اول يوم. 

وأشار شبانة، في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة لتكريم المعينين بمجلس الشيوخ، الي أن مجلس النقابة حرص على وضع مواد داعمة للحريات أثناء مناقشة قوانين الصحافة ولم تعترض الهيئة علي التعديلات التي أرسلناها.

من جانبه شكر الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ،  الرئيس السيسي على التعيين، كما شكر الهيئة الوطنية للصحافة على ترشيحها.

واشار الي ان مجلس الشيوخ سيعيد السيادة الوطنية، وسيحاول الرد على المتربصين بالأمن القومي.

من جهته قال عبدالعزيز النحاس، عضو مجلس الشيوخ، انه  إذا كان هناك ما يمكن ان اضيفه، فتلك القامات نواة وفكرة كيف تستعيد مصر قوتها الناعمة التي تميزت بها على مدار قرن من الزمان، واثرت بشدة في محيطها العربي. 

واشار إلي دور الإعلام الوطني في محاولة اختطاف دولته، حتى تفجرت ثورة 30 يونيه، لذلك نحتاج الي وقفة لعودة الإعلام المصري لطبيعته.

بدوره قال الإعلامي طارق ابو سعدة، عضو مجلس الشيوخ، إن ذلك التعيين سيكون لدعم زملاء المهنة، شاكرا القيادة الوطنية والهيئة الوطنية للصحافة.

وتابع أبو سعدة:  كلنا سنكون على قلب الحدث لدعم المهنة والوطن ولابد ان نفكر في شيئان تطوير المحتوى وما هي الوسيلة البديلة وكيف يتم إدارتها.

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