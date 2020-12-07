دبلوماسي يكشف السر وراء زيارة الرئيس السيسي لفرنسا في هذا الوقت

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا في تلك الفترة لها دلالة كبيرة للرد على كل من يحاول زعزعة علاقة البلدين المستقرة والمستمرة في آن واحد، لافتا الي ان مصر وقيادتها السياسية تقدم نموذج رائع في تعزيز العلاقات الثنائية الدولية وكيفية التصدي لأي مشكلة دولية.





وتابع السفير العرابي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن البوصلة المصرية هي البوصلة الصحيحة لحل المشاكل القائمة في الإقليم العربي أو في الدول المجاورة، مشددا على أن كلا من مصر وفرنسا علاقتهما تسعى لتحقيق المصالح المشتركة وليس مصلحة فردية لاي من البلدين.





وتوقع أنه بعد هذه الزيارة سيكون هناك نمو أكبر وحركة تبادل اقتصادي أكثر من ذلك، لأن حجم الاستثمارات المصرية الفرنسية لم يتجاوز المليارين ونصف، وأن كان هناك تآثير قوي ايضا لتفشي فيروس كورونا على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.





وتطلع لزيادة عدد السياح الفرنسيين الفترة القادمة، وهذا بعد انقطاع دام لأشهر بسبب اغلاق حركة الطيران لتفشي فيروس كورونا، مشيرا الي ان الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية الفرنسي بمصر دليل على تقارب الشعوب وثقافتهم الفهم المشترك بين القادة السياسية المصرية الفرنسية موضحا ان عندما تعرضت فرنسا لمآزق الفترة الماضية توجهت لاستشارة الرأي المصري ممثلا في القيادة السياسية.





وتربط مصر علاقات قوية بفرنسا، تمتد منذ سبعينيات القرن الماضي، تم خلالها تمويل برامج ومشروعات تنموية وفقًا للأولويات التنموية لمصر، وذلك في شكل تمويل تمويلات ومنح تنموية بلغ إجماليها حوالى 7,5 مليار يورو، في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما يبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي مع فرنسا مبلغ مليار يورو في قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.





وشهدت وزارة التعاون الدولي، عدة أنشطة خلال الفترة الماضية، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركائها الثنائيين ومن بينهما فرنسا، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم أجندة التنمية الوطنية 2030 من خلال التعاون متعدد الأطراف، والتقت وزيرة التعاون الدولي، ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، ومناقشة تمويل عدد من المشروعات التنموية، في إطار مساعي تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



