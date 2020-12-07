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برلمان

برلمانى: لقاء السيسي مع ماكرون حسم موقف العمل الأهلي في مصر تحت مظلة القانون

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:07 م
الرئيس السيسى و
الرئيس السيسى و ماكرون
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فريدة محمد
قال جون طلعت، عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي وضع النقاط على الحروف في شأن العمل المدني في مصر والذي تتخذه بعض المنظمات الدولية ذريعة للهجوم والانتقاد.

وأكد جون طلعت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه الرئيس الفرنسي ماكرون، كان رده واضحا بأن العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني تقوم بدورها على أكمل وجه وفي إطار القانون.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القول بأن النظام المصري "مستبد" مجاف تماما للحقيقة، مستشهدا باستكمال كافة المؤسسات الدستورية والتشريعية وآخرها مجلس الشيوخ ومجلس النواب الذي تجري جولة الإعادة به اليوم.

وأوضح جون طلعت، أن مصر واحدة من أكثر دول المنطقة التي عانت من الجماعات التكفيرية، وقادت معركة كبيرة في المواجهة، مشيرا إلى أنه بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة نجحت في القضاء عليه.

قال الرئيس عبد الفتاح  السيسي  إن هناك ٥٥ ألف منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر وهي جزء أصيل من العمل الأهلي.

وأضاف الرئيس خلال القمة المصرية الفرنسية التي عقدت من  منذقليل : يتم إظهارنا على أننا لا نحترم الناس أو كأننا قادة مستبدين، وهذا أمر لا يليق ،  ولدينا ٦٥ مليون شاب لن يقبلوا ذلك.

وتابع: الحديث عن حقوق الإنسان في مصر يظهرنا على أننا لا نهتم بشعبنا وهذا أمر لا يليق.

وتابع : أنا مطالب بحماية دولة من تنظيم إرهابي عمره ٩٠ عاما خلق قواعد في العالم كله, مضيفا :" حديث  البعض عن وضع حقوق الإنسان في مصر يظهرنا على أننا لا نهتم بشعبنا وهذا أمر  لا يليق" 

ومن جانبه قال ماكرون ، أن مبدأ وضع اشتراطات على مصر في مجال حقوق الإنسان مرفوض. 
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