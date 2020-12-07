قبل مواجهة الأهلي بكأس العالم للأندية.. مدرب بايرن ميونخ يفوز بجائزة الأفضل في 2020





وتوج الألماني هانز فليك بالجائزة بعد تحقيقه للثلاثية مع فريق بايرن ميونخ ، حيث فاز ببطولة الدوري الألماني والكأس وأخيرًا بطولة دوري أبطال أوروبا.









ويعد هانزي فليك هو المدرب الألماني الرابع الذي يحصد جائزة أفضل مدير فني في العالم، حيث فاز بها من قبل أوتمار هتسفيلد عام 1997، عام 2001، كما فاز بها بوب هاينكس 2013 ، وأخيرًا يورجن كلوب العام الماضي.





وحصل الألماني هانزي فليك على 270 نقطة من إجمالي التصويت ويأتي خلفه الألماني يورجن كلوب ، وفي المركز الثالث جاء كلا من سيميوني وأنشيلوتي وبيلسا ونلجسمان ورانييري.





ومن المتوقع أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره بايرن ميونخ ، وذلك بعد فوزه على الزمالك 2/1 وتأهله إلى كأس العالم للأندية ممثلًا عن إفريقيا.

حصل هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني ، على جائزة أفضل مدرب لعام 2020 من جانب التتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، بعد تفوقه على مواطنه يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي.