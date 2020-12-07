محمد نبيل يكتب: القاهرة السينمائي.. عاش يا كابتن

عبرت الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي نص أيامها، تجاهد لـ تعبر عن مختلف الاتجاهات السينمائية في مصر والعالم، وتعرض لهم مجموعة منتقاه من أجود الإنتاجات العالمية، بذل فيها فريق برمجة المهرجان جهد مضني للحصول عليها.





لا شك أن القاهرة السينمائي عاد لكثير من بريقه خلال السنوات القليلة الماضية على مستوى الشكل، وأصبح محط أنظار الجميع، ولكن يظل المضمون إلى مزيد من العمل، فالأخطاء التنظيمية البسيطة أحيانا تفسد كل شيء.





من بين أبرز الأمور اللافتة هذا العام هو التخبط الواضح في حجز تذاكر الأفلام، والتي يتم في بعض الأحيان فوق قدرات استيعاب القاعات، بخلاف تواضع نسبة المقاعد المخصصة لبطاقات الصحافة، وأزمة بيع تذاكر للجمهور لحضور الفيلم المصري، الذي يتحول لفوض عارمة بسبب راغبى التقاط الصور الفوتوغرافية مع النجوم.





تجاهل محمود ياسين



يصارع المنتج محمد حفظى رئيس القاهرة السينمائي خلال الساعات الماضية لتبرير موقف المهرجان من عدم الإشارة إلى وفاة النجم الكبير محمود ياسين، الذي غيبه الموت عن عالمنا بعد أن أعطى حياته للفن والسينما، والحقيقة أن قيمة محمود ياسين لا تقل اطلاقا عن فاتن حمامة أو نادية لطفي الذي سبق وأن وضعهما المهرجان على أفيشاته.

صحيح أن مهرجان الجونة سبق، ولكنه أمر لا يبرر هذا التجاهل من قبل "القاهرة"، فقد كانت تكفينا صورة له أثناء حفل الإفتتاح المترهل، حتى تخلد ذكراه في حضور جمهوره، تلاميذه وزملائه.

أيام القاهرة السرية



واحدة من أكثر فعاليات المهرجان أهمية، هي أيام القاهرة لصناعة السينما، والتي تحوى ما يمكن وصفه بالذراع الإنتاجي للمهرجان، التي وفر هذا العام على عكس المتوقع حوالي 250 ألف دولار ليقدمها كمنح لصناع السينما لإستكمال مشاريع أفلامهم، وهو الدور الذي كان ينقص المهرجان قبل وصول حفظي إلى رئاسته، وطالما ما نادى بتوفيره المختصين.

وبجانب هذا الشق، تتيح هذه المنصة مجموعة ثرية من النقاشات مع عدد من العقول والكيانات المبتكِرة والمختلفة، ولكنها للأسف الشديد تتم في أجواء أقرب للسرية، لا يتاح بعضها للصحفيين، والبعض الأخر نعرف بتفاصيله في نشرة المهرجان في اليوم التالى، ويكتفي المركز الصحفي مشكورا بتوفير مجموعة من الصور المبهمة.

عاش يا كابتن