يحمي من الأمراض.. دراسة تنصح بتناول المشروب الذهبي

كشفت دراسة جديدة عن مشروب ذهبي يطيل العمر ويحمي من الأمراض، وهو الحليب الذهبي المعروف أيضًا باسم حليب الكركم هو مشروب هندي اكتسب شعبية في الثقافات الغربية.





يُصنع هذا المشروب الأصفر الفاتح تقليديًا عن طريق تسخين حليب البقر أو النبات بالكركم والتوابل الأخرى، مثل القرفة والزنجبيل.





وأفادت الدراسة، أن المكون الرئيسي في الحليب الذهبي هو الكركم ، وهو نوع من التوابل الصفراء المشهورة في المطبخ الآسيوي، والذي يعطي الكاري لونه الأصفر المميز.



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يستخدم الكركمين، المكون النشط في الكركم، في الطب الهندي القديم لقرون بسبب خصائصه القوية المضادة للأكسدة، و مضادات الأكسدة هي مركبات تحارب تلف الخلايا وتحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي.

وتابعت الدراسة أن هذا ضروري لعمل الخلايا، وتظهر الدراسات بانتظام أن الأنظمة الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالعدوى والأمراض لزيادة طول العمر.

تحتوي معظم وصفات الحليب الذهبي أيضًا على القرفة والزنجبيل، وكلاهما له خصائص مضادة للأكسدة مضافة ومثيرة للإعجاب.





قدمت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للطب النفسي للشيخوخة دليلًا على أن الكركمين يمكن أن يساعد في حماية دماغ المرء.

في الدراسة، تم تقسيم المشاركين بشكل عشوائي إلى مجموعتين وتمت دراستهم لمدة 18 شهرًا، و تناولت إحدى المجموعات 90 ملليجرام من الكركمين مرتين يوميًا ، بينما تناولت المجموعة الأخرى علاجًا وهميًا.

خضع جميع المتطوعين لاختبارات معرفية تكررت كل ستة أشهر طوال فترة الدراسة وبعدها.

ووجدت النتائج أن المجموعة التي تناولت الكركمين مرتين يوميًا أظهرت تحسنًا بنسبة 28 % في اختبارات الذاكرة خلال فترة الدراسة بينما لم تظهر المجموعة التي تناولت الدواء الوهمي أي تحسن في الذاكرة.





في دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، المعاهد الوطنية للصحة، تم التحقيق في آثار الكوركومينويد على احتشاء عضلة القلب.



نظرت الدراسة في الأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية في القلب والذين تم إعطاؤهم أربعة جرامات من الكركمين أو دواء وهمي قبل أيام قليلة من الجراحة وبعدها.

وجد أن أولئك الذين تناولوا الكركمين كانوا أقل عرضة بنسبة 65 % للإصابة بنوبة قلبية أثناء إقامتهم في المستشفى من الأشخاص في مجموعة الدواء الوهمي.

علاوة على ذلك، قد يحسن الكركمين وظيفة بطانة الأوعية الدموية المعروفة باسم وظيفة البطانةـ تعد الوظيفة البطانية السليمة مهمة لصحة القلب.



