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فيديوجراف.. السيسي في قصر الإليزيه

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:54 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
استقبل قصر الإليزيه بفرنسا الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الاثنين في موكب حافل، وسط استقبال تاريخي ، حيث عرضت فضائية "سكاي نيوز" ، لقطات من استعراضات للخيول من أمام القصر ، في انتظار وصول السيسي لمقابلة الرئيس الفرنسي ، إيمانويل ماكرون . 


كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل أمس إلى مقر إقامته بفرنسا، في مستهل زيارة رسمية تلبيةً لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
 

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي التقى بقصر الإنفاليد الوطني بباريس مع فلورانس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية.




ولمزيد من التفاصيل حول الرئيس السيسي في قصر الإليزيه، شاهد الفيديوجراف التالي..
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