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ديني

هل يوجد عبادة تعوض الصلاة الفائتة ؟ .. أمين الفتوى يرد

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
الصلاة
الصلاة
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عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، أن الصلاة الفائتة دين في رقبة صاحبها إلى أن يقضيها ولا يجوز التوبة فقط كما يقول بعض العلماء.

وقال عثمان، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء للرد على أسئلة المتابعين، إن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "اقضوا فدين الله أحق أن يقضى".

وأوضح أن من فاتته الصلاة لفترة طويلة فهو يقضيها بعد أداء صلاة الفرض الحاضر ويتبعه بآخر من الفائت أو باثنين من الفائتة ويظل هكذا لفترة طويلة حتى يطمئن قلبه تماما أنه قضى ما عليه، كأن يصلي المغرب الحاضرة، وبعد الانتهاء فبدلا من أن يصلي السنة ركعتين يزيد عليها ركعة ويصلي المغرب فائتة.

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة
قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن باب التوبة مفتوح أمام الجميع حتى مهما قصر الإنسان في احدى مراحل الحياة.

وأشار أمين الفتوى بدار الافتاء ، الى أن هناك فرقا بين أن يتوب الإنسان ويسقط عنه الإثم والذنب وبين أن يتوب الإنسان ويسقط عنه المطالبة، فمثلا السارق الذي يتوب يجب عليه أن يرد ما سرقه وكذلك الصلاة الفائتة أو المشكوك في صحتها بسبب تقصير أو لسبب ما، فعليك بالتوبة والقضاء.

وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، أنه بالنسبة للصلاة فيجب فيها القضاء وأداء النوافل فقط لا يجوز بل أن ترك النوافل وأداء الصلاة الفائتة أفضل، ولو أن شخص جمع بين الاثنين يكون أفضل لأن الحسنات يذهبن السيئات، و لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دين الله أحق أن يقضى" وهذا يعني أن الإنسان لا يجب أن يضيع جهده في النوافل ويقصر في القضاء فمن باب أولى القضاء أولا.


أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة هي أن تصلي بعد كل فرض حاضر فرضا من الفوائت، فإذا صليت الظهر اليوم صل بعده ظهر من القديم.

كما يجوز أداء الصلاة الفائتة بين الأذان والإقامة بدلا من سنة الفرض او تحية المسجد لأن الصلاة الفائتة أولى بكثير من النوافل، ومن دخل المسجد لأداء الصلاة بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة فله أن يصلي ركعتين بنية السنة، منوها بأن هذه السنة تجزئه عن أداء ركعتي تحية المسجد.
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