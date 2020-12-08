هل يوجد عبادة تعوض الصلاة الفائتة ؟ .. أمين الفتوى يرد

قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن باب التوبة مفتوح أمام الجميع حتى مهما قصر الإنسان في احدى مراحل الحياة.

وأشار أمين الفتوى بدار الافتاء ، الى أن هناك فرقا بين أن يتوب الإنسان ويسقط عنه الإثم والذنب وبين أن يتوب الإنسان ويسقط عنه المطالبة، فمثلا السارق الذي يتوب يجب عليه أن يرد ما سرقه وكذلك الصلاة الفائتة أو المشكوك في صحتها بسبب تقصير أو لسبب ما، فعليك بالتوبة والقضاء.

وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، أنه بالنسبة للصلاة فيجب فيها القضاء وأداء النوافل فقط لا يجوز بل أن ترك النوافل وأداء الصلاة الفائتة أفضل، ولو أن شخص جمع بين الاثنين يكون أفضل لأن الحسنات يذهبن السيئات، و لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دين الله أحق أن يقضى" وهذا يعني أن الإنسان لا يجب أن يضيع جهده في النوافل ويقصر في القضاء فمن باب أولى القضاء أولا.