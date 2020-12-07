الحرف اليدوية: دعوى قضائية ومخاطبة للحكومة لإيقاف العمل بقانون الصناعة الجديد

قال مسعد عمران رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن الاعتراض علي القانون الجديد الخاص بالصناعة لم يأت من فراغ بسبب الاشتراطات الخاصة بالمنشآت الصغيرة، وتقديم الموقف المالي من خلال محاسب مالي وهو أمر سيتسبب في العديد من المشاكل للقطاعات المختلفه علي رأسها الحرف اليدوية.
وأضاف رئيس غرفة الحرف اليدوية، في تصريحات له اليوم، أن وجود اشتراطات تتعلق بالمؤهلات الدراسية غريب ولا يصب في صالح العاملين بعدد كبير من القطاعات وهناك أمثلة لعدد كبير من الصناع أصحاب الخبرات ولهم استثمارات كبيرة، لم يحصل ممثلوهم علي مؤهلات عليا، مطالبا بوجود اشتراطات أخري تجيز دخول أعضاء دون النظر إلي المؤهل علي أن يكون من ضمن الاشتراطات وجود 5 من أعضاء مجالس الإدارات حاصلون علي مؤهلات عليا، و5 من أصحاب الخبرات، أو من خلال شهاده خبرة وسجل تجاري لا يقل عن 20 سنة علي سبيل المثال.
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وأكد عمران، أن القائمين علي صياغة القانون الجديد لم يرجعوا إلي أي غرفة من الغرف الصناعية في أمر غير مفهوم، وتحديدا الأمور المتخصصه بكافة الصناعات، مع وجود لغط بخصوص من وضع القانون ما بين اتحاد الصناعات ومجلس النواب، مع وجود مشكله كبيرة بخصوص المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ضاعت دماؤها بين كافة الأطراف، مطالبا بتدخل رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء لوقف الكارثة التي ستحدث لو تم العمل بقانون الصناعه الجديد.
وأضاف رئيس غرفة الحرف اليدوية، في تصريحات له اليوم، أن وجود اشتراطات تتعلق بالمؤهلات الدراسية غريب ولا يصب في صالح العاملين بعدد كبير من القطاعات وهناك أمثلة لعدد كبير من الصناع أصحاب الخبرات ولهم استثمارات كبيرة، لم يحصل ممثلوهم علي مؤهلات عليا، مطالبا بوجود اشتراطات أخري تجيز دخول أعضاء دون النظر إلي المؤهل علي أن يكون من ضمن الاشتراطات وجود 5 من أعضاء مجالس الإدارات حاصلون علي مؤهلات عليا، و5 من أصحاب الخبرات، أو من خلال شهاده خبرة وسجل تجاري لا يقل عن 20 سنة علي سبيل المثال.
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وذكر عمران: ليس لدينا في قطاع الحرف اليدوية اي اعتراض علي القانون بالعكس ولكن لابد من إيجاد بدائل لتفاصيل داخل القانون لحل أزمات سيخلقها تطبيق القانون بصورته الحاليه، مضيفا" الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب في العديد من لقاءاته بضرورة وجود ودعم مصطلح" الاسطي"، مع ضرورة النظر إلي قيمه الاشتراك للعضوية والتي لو استمرت ستعمل علي اخراج القطاع من الصفة الرسمية إلي صفة غير رسمية وهو ما لا تريده الدولة.
وأكد عمران، أن القائمين علي صياغة القانون الجديد لم يرجعوا إلي أي غرفة من الغرف الصناعية في أمر غير مفهوم، وتحديدا الأمور المتخصصه بكافة الصناعات، مع وجود لغط بخصوص من وضع القانون ما بين اتحاد الصناعات ومجلس النواب، مع وجود مشكله كبيرة بخصوص المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ضاعت دماؤها بين كافة الأطراف، مطالبا بتدخل رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء لوقف الكارثة التي ستحدث لو تم العمل بقانون الصناعه الجديد.
جدير بالذكر، أن عمران تقدم بدعوى قضائية بالمحكمة الإدارية العليا، بعدم دستورية قانون الصناعه الجديد رقم 70 لسنه 2019، بسبب حجم المشاكل التي سيترتب عليها القانون من ضرر بالغ بكافة القطاعات الصناعيه، فيما سيتم رفع دعوى قضائيه أخري علي اللائحة التنفيذية للقانون، فيما سيتم الطعن علي الانتخابات لو تم فتح باب الترشيح.