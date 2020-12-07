الحرف اليدوية: دعوى قضائية ومخاطبة للحكومة لإيقاف العمل بقانون الصناعة الجديد

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جدير بالذكر، أن عمران تقدم بدعوى قضائية بالمحكمة الإدارية العليا، بعدم دستورية قانون الصناعه الجديد رقم 70 لسنه 2019، بسبب حجم المشاكل التي سيترتب عليها القانون من ضرر بالغ بكافة القطاعات الصناعيه، فيما سيتم رفع دعوى قضائيه أخري علي اللائحة التنفيذية للقانون، فيما سيتم الطعن علي الانتخابات لو تم فتح باب الترشيح.

