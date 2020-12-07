غير زيادة الوزن .. 5 أسباب لظهور الكرش

تعاني الكثير من السيدات والرجال من الكرش وعرض موقع " برايت سايد" أهم أسباب بروز البطن وظهور الكرش بعيدا عن الوزن الزائد وطرق علاجها.





النوع الأول لظهور البطن والكرش

بروز"وسائد" على الجانبين

الأسباب:

نمط حياة مستقر.

استهلاك الكحول الزائد.

الكثير من السكر والكربوهيدرات المكررة (كوكيز ، الكعك ، والخبز الأبيض) أو الكربوهيدرات النشوية (المكرونة والأرز) في النظام الغذائي.





كيفية التخلص منه:

ابتعد عن شرب الكحول، أعد التفكير في نظامك الغذائي، تجنب المنتجات الغذائية الخاصة والأطعمة قليلة الدسم، اختر البيض واللحوم الخالية من الدهن والخضروات وكذلك الدهون الجيدة مثل الأفوكادو والمكسرات والأسماك عالية الدهون.

ابحث عن وقت لممارسة الرياضة، لست مضطرًا للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية فالمشي لمسافات طويلة ستعمل جنبًا إلى جنب مع الطعنات والقرفصاء وعمليات الدفع العكسية في المنزل.





تعليمات خاصة:

يكفي ممارسة الرياضة البدنية والنظام الغذائي السليم، سيسمح لك كلاهما برؤية حجم بطنك وهو يتقلص ، وسيمنحك ذلك القوة للاستمرار.





النوع الثاني من البطن والكرش

تتركز الدهون حول سرة البطن ، والبطن سميك وليس فضفاض.





الأسباب:

الإجهاد المزمن (مستويات عالية من الكورتيزول).

غالبًا ما تفوتك وجبات.

أنت تشرب الكثير من القهوة.

متلازمة القولون المتهيج.

الأطعمة غير الصحية (المكسرات المملحة ، ورقائق البطاطس ، إلخ).

كيفية التخلص من ذلك:

اذهب الي الفراش مبكرا، أنت تنام قليلًا وضعيفًا تحت الضغط ، مما يعطل إنتاج هرمون الليبتين ، وهو هرمون يساعد على تنظيم الشهية والتمثيل الغذائي.

استرخ قبل النوم، تمارين التنفس ، أو الاستحمام لفترة طويلة ، أو التأمل ستؤدي جميعها إلى الحيلة، ستساعدك هذه العادات المفيدة على النوم جيدًا. قلل من استهلاكك للقهوة ليلًا (لا تشرب أكثر من كوبين في اليوم أيضًا).

لا ترهق جسمك بالتمرين، تؤدي زيادة تمارين القلب إلى زيادة مستويات الكورتيزول، مارس اليوجا ، والمشي لمسافات طويلة ، وحتى جلسة الجيم ستهدئك ، فقط لا تفرط في ذلك.

أدخل المغنيسيوم في نظامك الغذائي، المغنيسيوم معدن "يساعد على الاسترخاء" موجود في الخضروات والمكسرات ونخالة القمح.

تعليمات خاصة:

مارس بعض اليوجا وتمارين الإطالة ، واشرب بعض شاي البابونج قبل الذهاب إلى الفراش، سيقلل ذلك من الكورتيزول ويساعد جسمك على الهدوء.





النوع الثالث من البطن والكرش





أنت نحيف ، لكن بطنك السفلي يبرز قليلًا.

الأسباب:

الأمومة الأخيرة.

تمرين رتيب ومفرط في صالة الألعاب الرياضية (تقوم بالكثير من الجرش وتستخدم عجلة أب).

نظام غذائي غير متغير.

انحناء العمود الفقري.

كيفية التخلص من ذلك:

نظام غذائي صحي والكثير من الألياف، تعد الخضروات ذات الأوراق الخضراء والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة ومصادر الألياف الأخرى مفيدة لك.

التخلي عن القرفصاء، من المحتمل أنك تقوم بها بشكل غير صحيح ، حيث تبذل الكثير من الجهد على أسفل ظهرك ، مما يؤدي إلى تفاقم انحناء العمود الفقري وجعل بطنك أكثر بروزًا، استبدل القرفصاء بألواح.

التوزيع العادل للتمرين، لا ترهق أي جزء من جسمك. جرب التدريب الدائري - بهذه الطريقة ستمرن كل مجموعة عضلية.

تعليمات خاصة:

اشرب المزيد من الماء ، واختر الأطعمة سهلة الهضم (الخضار الخضراء) والبروتينات الخفيفة (السمك والدجاج).





النوع الرابع من البطن والكرش

بعد الولادة ، يبدو البطن كأنك حامل.

الأسباب:

تعطي القليل من الوقت لنفسك : ينخفض ​​الرحم بعد الولادة ويصبح تحقيق النتائج أصعب مما كان عليه قبل الحمل، سوف يستغرق الأمر 6 أسابيع على الأقل للعودة إلى حجم البطن الطبيعي.

لقد بدأت التدريب مبكرًا جدًا، من الأفضل أن تحصل على فترة راحة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر بعد الولادة قبل ممارسة الرياضة، و ضعف عضلات الحوض.

كيفية التخلص من ذلك:

أدخل زيت السمك في نظامك الغذائي.

جرب تناول الدهون الصحية كل يوم: المكسرات والزيت النباتي والزيتون. يساعدونك على محاربة التعب ، وهو مكافأة للأمهات.

اجعل من الضروري القيام بتمارين كيجل يكن مثل مشد طبيعي للجسم، شد عضلات قاع الحوض واسترخي 15-20 مرة ، وكرر هذا التمرين 5 مرات في اليوم.

تمتص في بطنك. إنها عادة صحية حقًا من شأنها أن تقوي عضلاتك دون إجهادها.

التخلي عن القرفصاء والجرش. هذه هي الأسوأ لجسمك بعد الولادة - دعه يتعافى أولًا.

تعليمات خاصة:





قيلولة بعد الظهر وتمارين الإطالة قبل النوم. غطِ النوافذ ودع نفسك تنام أثناء النهار - ستزيد هرمونات النوم من حرق الدهون.





النوع الخامس





تكون معدتك مسطحة في الصباح ولكنها تنمو خلال النهار ، بغض النظر عما إذا كان وزنك زائدًا.

الأسباب:





حساسية الطعام.

أمعاء بطيئة.

اختلال الجراثيم المعوية.

كيفية التخلص من ذلك:





استبعد الأطعمة التي لا تتناسب مع جسمك. المواد غير المتسامحة الأكثر شيوعًا هي الغلوتين (الخبز والمعكرونة والحلويات) والكحول والخميرة (الكعك والبيرة) ومنتجات الألبان المصنعة (الجبن والحليب والزبدة).

اختر نظامًا غذائيًا غنيًا بالخضروات الطازجة واللحوم والدجاج والأسماك. حاولي تجنب الخبز والمعجنات لمدة أسبوعين ولاحظي ما إذا كان بطنك قد توقف عن التورم.

لا تفوت وجبة الإفطار. اجعلها أكبر وجباتك ، حيث يكون الهضم في ذروته في الصباح. لا تأكل في الليل. امضغ طعامك جيدًا واشرب الكثير من الماء.

قد يكون التورم علامة على عدم توازن الفلورا المعوية. تعتبر البروبيوتيك والبروبيوتيك هي الحل الأسهل. وهي موجودة في القشدة الحامضة وبعض الفواكه والخضروات بما في ذلك الملفوف والثوم والبصل. المعدة الصحية هي معدة مسطحة.

تعليمات خاصة:





عمليه التنفس. قم بالتمرين التالي كل صباح: استلق على ظهرك ، واسترخي تمامًا ، واستنشق / أزفر بعمق 10 مرات. تمشى بعد تناول الوجبة.



