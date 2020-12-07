تاريخ بناء السد العالي بثقافة المنوفية

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنوفية عدد من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث أقيمت محاضرة بعنوان "تاريخ بناء السد العالي" ببيت ثقافة الباجور إلقاها صبحى حموده مدرس خبير، تناول فيها الحديث عن تعريف السد العالى، إحصائيات عن السد العالى، فكرة بناء السد العالى، الآثار الإيجابية والسلبية لبناء السد العالى، كما أقام بيت ثقافة ميت أبو الكوم ندوة لمناقشة قصة "حمزة بن عبدالمطلب" تأليف محمد عمر الداعوق، ناقشها الشيخ حمدي الصباغ، تحدث فيها عن سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ونسبه ومنزلته في نفوس المسلمين وشجاعته.





وعقد بيت ثقافة ميت أبو الكوم محاضرة بنادي تكنولوجيا المعلومات بعنوان "التعرف على واجهة تشغيل ويندوز 7" ألقتها دعاء بلال، تناولت الحديث عن التعريف بالويندوز والبرامج المستخدمة وكيفية التعامل معها، بينما قدم بيت ثقافة الماي ندوة لمناقشة كتاب للأطفال "السحر العجيب" تأليف عبدالسميح شلبي، تناولت الحديث رشا صلاح الدين، عن رجل حطاب وأبناءه وعندما مرض جمع أبناءه وأوصاهم برعاية أزهار القرنفل، وخاتم الفضة وتوالت الأحداث العجيبة على الأبناء.





وقدم بيت ثقافة تلا ندوة لمناقشة كتاب "ماذا يجب أن نأكل" تأليف رنجيلا دونيسون، تحدث فيها الدكتور خالد ناجي عن الأغذية بأنواعها المختلفة وعناصرها الغذائية المتنوعة وأهمية تناول الطعام بالعناصر المختلفة، بينما أقام بيت ثقافة سبك الضحاك ندوة لمناقشة كتاب للأطفال بعنوان "البنت والأسد" تأليف محمد عطيه الإبراشي، تناولت المناقشة دينا مختار عن فتاة طلبت من أبيها أن يحضر لها وردة بيضاء عند عودته ولهذا الطلب تأخر الأب في عودته حتى وجد الوردة، ولكن ليأخذ الوردة طلب منه الأسد أن يعطيه أول ما يقابله عن وصوله للمنزل.





وأقامت مكتبة منشأة سلطان ندوة مكتبية لمناقشة كتاب "طه حسين والجامعة المصرية" تأليف عبدالمنعم إبراهيم تناول الحديث لطفي عبد المؤمن أخصائي ثقافي بمقدمة عن طه حسين والتعريف به وحياته في الجامعة وأيضا وهو أستاذ جامعي وعميدًا لكلية الآداب في الجامعة المصرية، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "اللغة العربية لغة القرآن" بمكتبة الشاعر محمد عفيفي مطر برملة الأنجب، أوضح الشيخ رمضان زهران إمام وخطيب بأوقاف منوف، أصل اللغة العربية، وأهمية اللغة العربية، وأن القرآن الكريم هو السر القوي وراء خلود اللغة العربية والحفاظ عليها من الاندثار.