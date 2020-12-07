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محافظات

انتظام سير إعادة انتخابات مجلس النواب خلال اليوم الأول في دمياط .. شاهد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:56 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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زينب الزغبي
نشرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة دمياط، فيديو يوضع انتظام سير العملية الانتخابية بمحافظة دمياط ،على مدار اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات البرلمانية 2020.

ومن جانبها صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن لجان الاقتراع بنطاق المحافظة قد شهدت إقبالا متزايدًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، والتى إنطلقت اليوم الاثنين.

 وجهت المحافظ تعليماتها بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للتيسير على الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، مؤكدة أنه يتم متابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة.

وطالبت المحافظ مواطنى المحافظة بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدة أنه واجب وطنى على الجميع لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، كما نوهت الدكتورة منال عوض الى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وكانت قد تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، سير العملية الانتخابية فى اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.

حيث اطمأنت المحافظ على فتح جميع اللجان أمام الناخبين فى موعدها المحدد مؤكدة على جميع الجهات المعنية بتوفير المناخ الآمن للمواطنين والتيسير عليهم أثناء إدلائهم بأصواتهم وتوفير كافة اللوجيستيات والإمكانات المطلوبة لخروج الانتخابات بصورة مشرفة، مؤكدة أيضًا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجددت الدكتورة منال عوض دعوتها للمواطنين بالمشاركة فى ذلك الاستحقاق الدستوري مؤكدة أنه واجب وطنى لدعم المسار الديمقراطي و استكمال مسيرة البناء. 

والجدير بالذكر أن محافظ دمياط قد وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لجولة الإعادة والتى تجرى بعدد ٣٣٨ لجنة فرعية بمراكز ومدن المحافظة.


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