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محافظات

محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:57 م
حملات مكبرة للنظافة
حملات مكبرة للنظافة
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء الأحياء، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ونائب رئيس مدينة الفيوم ، وذلك عقب جولة تفقدية  بشوارع وأحياء مدينة الفيوم.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي، إن الاجتماع يهدف إلى التشديد على متابعة التزام المقاهى والمحال التجارية والمطاعم بالأوقات المقررة للعمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

ولفت إلى أن المحافظ وجه خلال الاجتماع بسرعة تلافي بعض الملاحظات التي رصدها خلال جولته بهذه المواقع والمناطق، منها سرعة نقل المخلفات والقمامة من مناطق التجميع، من خلال تنظيم حملات للنظافة بتلك الأماكن، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الإشغالات، لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة. 

كما شدد محافظ الفيوم، على ضرورة المرور الدوري على المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، للتأكد من التزامها بالأوقات المقررة للعمل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة تفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين. 

في ذات السياق، قام سكرتير عام المحافظة المساعد، اليوم بجولة لمتابعة حملات النظافة، ورفع القمامة، والاشغالات، بعدد من شوارع واحياء المدينة، بهدف تحسين مستوى الخدمات، والحالة العامة للنظافة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الفيوم.



من جانب أخر وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بغلق 4 مقاهٍ تقدم الشيشة للمواطنين بالمخالفة للقرارات الوزارية، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، جاء ذلك خلال جولة ليلية ميدانية لمحافظ الفيوم أمس بمركز الفيوم، رافقه خلالها اللواء عادل صالح مساعد مدير أمن الفيوم، والعقيد على حسان رئيس شرطة المرافق، ونائب رئيس مركز ومدينة الفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة الميدانية شملت تفقد طريق عزبة سفر بمنطقة الزاوية، ومناطق كيمان فارس، والحواتم، والشيخ حسن، والسلخانه، لافتًا إلى أن المحافظ وجه بغلق 4 مقاهٍ لتقديم "الشيشة" للمواطنين بالمخالفة واشغال الطريق العام، بواقع مقهى بطريق عزبة سفر بالزاوية، و2 مقهى بكيمان فارس، وأخر بالمدينة الصناعية.

كما شملت الجولة تفقد عدد من الاحياء بمدينة الفيوم، للوقوف على مستوى النظافة، مشيرًا إلى أن محافظ الفيوم وجه رؤساء أحياء جنوب وغرب بتنظيم حملة مكبرة للنظافة، ورفع تراكمات القمامة التي تم رصدها، فضلًا عن المرور الدوري على المقاهي والمحال التجارية والمطاعم للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات الوزارية وأوقات العمل، وكذا رفع اشغالات المقاهى والمحال من الشوارع.

محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية
محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية
محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية
محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية
محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية
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