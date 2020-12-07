افتتاح المؤتمر الأدبي الثامن لإقليم جنوب الصعيد الثقافي

أفتتح د. محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر ود. محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، المؤتمر الأدبي الثامن لإقليم جنوب الصعيد الثقافي والذي يقام هذا العام تحت عنوان "الثقافة في المواجهة" دورة الأديب د. أحمد شمس الدين الحجاجي، وذلك بقصر ثقافة الأقصر بحضور النائبة أماني الشعولي عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر والشاعر حسين القباحي رئيس بيت الشعر بالأقصر ونخبة من الأدباء والشعراء والكتاب من محافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وقنا.





وقال د. محمد عبد القادر في كلمته أن الثقافة هي مفتاح الحياة لأنها تعتمد على الكلمة والتعبير عن النفس والأفكار والرؤية والهوية، ويجب ألا تكون الثقافة مقتصرة على الأدباء فقط، ولكن تشمل جميع مناحي الحياة وجميع المهن ولابد أن نشجع جميع المهن على الثقافة لأنها تثري حياتهم العملية والأسرية وتساعدهم في تكوين رؤية واضحة لإدارة حياتهم، مشيرا إلى أن مشاركة مجلس النواب في إفتتاح المؤتمر يرسخ لفكرة أن الثقافة يجب أن تشمل جميع المواطنين، مضيفا أن جامعة الأقصر وهي من الجامعات الحديثة وتهدف لتعزيز رؤية الثقافة في صعيد مصر ولتزويد إمكانيات الشباب والمواطنين لكي يتعلموا ويتثقفوا، موضحا أن جميع الأجهزة التنفيذية تتعاون وتتكاتف معا للإرتقاء بالذوق العام لمحافظة الأقصر.





وأكد رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي على أن الثقافة بصفتها قوة ناعمة فاعلة هي الوحيدة القادرة لأن تكون في الصف الأول ضد الإرهاب والتخلف الفكري من خلال دورها الإستباقي في الحرب ضد الإرهاب والأفكار الظلامية، لطالما كان دور الأدباء والمثقفين هو الحفاظ عن هوية الوطن وثقافته، وأشار رمضان عبد العليم رئيس المؤتمر أن الثقافة والفنون هما المحرك للتقدم وهناك ضرورة لوجود مشروع ثقافي كبير للإرتقاء بالوعي، مشيرا إلى أن التحديات الثقافية في الأصل هي الخط الأول والجبهة الأهم في الحرب.





وأهدى المؤتمر في جلسته الإفتتاحية درع الهيئة العامة لقصور الثقافة لمحافظ الأقصر والذي إستلمه الدكتور محمد عبد القادر نائبا عن المستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر، كما تم تكريم مجموعة من الأدباء والشعراء ومنهم الأديب الشاعر رمضان عبد العليم رئيس المؤتمر والأديب الشاعر علي حسان أمين عام المؤتمر والأديب الشاعر شاذلي عبد العزيز والأديب الشاعر مراد محمد حسن، ومجموعة الشعراء والكتاب الشباب ومنهم أحمد أبودياب لفوزه بجائزة مهرجان شرم الشيخ الدولي، ومحمد عبد الرحمن في التأليف المسرحي، والأدبية الشاعرة سناء مصطفي لحصولها على جائزة اتيليه الثقافة والفنون.





الجدير بالذكر أن المؤتمر الأدبي الثامن لإقليم جنوب الصعيد الثقافي هذا العام يتضمن أربعة محاور وهي، المحور الأول "الثقافة في المواجهة"، والمحور الثاني "الثقافة وتحولات المجتمع"، والمحور الثالث "الثقافة بين سياقين"، والمحور الرابع "الأعمال الإبداعية لمبدعي محافظة الأقصر"، يتضمن كل محور مجموعة من الجلسات البحثية التي يشارك فيها مجموعة من الكتاب والمثقفون، بالإضافة إلي الأمسيات الشعرية، وتستمر جلسات المؤتمر حتى ٨ ديسمبر الجاري، يترأس المؤتمر هذا العام رمضان عبد العليم والشاعر على حسان أمين عام المؤتمر.