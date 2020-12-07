"انزل شارك".. شباب وسيدات يناشدون المواطنين المشاركة فى انتخابات البرلمان |شاهد

رصد موقع صدي البلد عدة تعليقات عن المشاركة في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب التي انطلقت اليوم، وذلك خلال لقاءات مع عدد من المواطنين امام اللجان بدار السلام والبساتين وحلوان والمعصرة، حيث أجمع الشباب والسيدات على كلمة واحدة " انزل شارك " لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية بالنزول للإدلاء بأصواتهم .





كانت وزارة الداخلية نشرت عددا من السيارات أمام مقرات اللجان لتوزيع الأدوات الطبية على الناخبين " بالمجان " ، فيما تم توزيع الكمامات ووسائل التعقيم المختلفة على الناخبين قبل دخولهم اللجان وهى مبادرة أطلقتها الداخلية تحت مسمى " صحتك تهمنا ".





وشهد اليوم الأول من انطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية بجولة الإعادة إقبالا كبيرا من كافة أطياف المجتمع بمعظم اللجان بالقاهرة ، حيث شارك الآلاف من المواطنين فى العرس الديمقراطي بشكل حضارى يليق بسمعة مصر، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين الناخبين ومقرات اللجان من الداخل والخارج .

وكان موقع صدي البلد رصد فى الساعات الاولي من صباح اليوم الاثنين ، بدء توافد المواطنين على اللجان الانتخابية مع فتح أبوابها للتصويت في جولة الإعادة بمحافظة القاهرة والتي تجرى في عدد ٦ دوائر انتخابية تشمل أقسام شرطة " الزيتون والأميرية وحدائق القبة واول وثاني مدينة نصر ومصر الجديدة والمرج والبساتين ودار السلام والمعصرة وحلوان و١٥ مايو والتبين " ، ويتنافس فيها 14 مرشحا على 7 مقاعد .





ومنذ أن فتحت اللجان أبوابها فى التاسعة من صباح اليوم الاثنين ، تكثف أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط اللجان لتأمينها ، مع التأكيد والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ، من حيث ارتداء الكمامات ووسائل التعقيم المختلفة ، وترك مسافة آمنة بين الناخبين ، وقياس درجة حرارة الناخبين قبل دخولهم الانتخابات ، فيما تم توزيع الكمامات ووسائل التعقيم المختلفة على الناخبين قبل دخولهم اللجان.