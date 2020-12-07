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مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي.. أضرار الإفراط في ممارسة الرياضة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:00 م
ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة
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حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد اخبار الصحة والمرأة خلال الساعات الماضية، وإليكم أبرز التفاصيل.

ممارسة الرياضة يوميًا لمدة 30 إلى 40 دقيقة تعمل على تحسين صحتك بعدة طرق، وسينخفض ​​خطر إصابتك، وستتمكن من الحفاظ على وزن صحي، وستقل احتمالية إصابتك بالمرض المزمن، وستكون قادرًا على الاستمتاع بحياة طويلة وصحية، لكن الضغط على نفسك بشدة، والاعتقاد بأن ذلك قد يساعدك على جني المزيد من الفوائد قد يؤدي في الواقع إلى نتائج عكسية.

كشفت دراسة جديدة أن لا يحتاج كل مريض فيروس كورونا إلى دخول المستشفى، وأن الخطوات الصحيحة المتخذة في الوقت المناسب يمكن أن تمنع الحالة من أن تسوء.

تشير دراسة جديدة إلى أن بعض المرضى المصابين بـ فيروس كورونا COVID-19 يعانون من أعراض مستمرة تتعلق بالجلد بعد فترة طويلة من تعافيهم من العدوى الأولية.

في خامس أيام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42، حرص عدد كبير من نجوم ونجمات الفن على المشاركة في هذا الحدث، وقد لفت العديد منهم الأنظار خلال تألقهم على السجادة الحمراء.

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