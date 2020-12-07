ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد خمسة أشهر.. هذا ما حققته أغنية "عدى الكلام" لـ سعد لمجرد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:26 م
صدى البلد
Advertisements
شروق ابراهيم
حققت أغنية عدى الكلام للفنان المغربي سعد لمجرد 103 ملايين مشاهدة بعد مرور 5 أشهر على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب. 

وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعى، وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق "أنغامي" فى مصر والمغرب.

وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: «شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات.. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام».

وكانت حالة من الغضب  والاستياء أصابت مواقع التواصل الإجتماعي بعد إعلان الصفحة الرسمية لـ كايرو شو عن مجيء الفنان سعد لمجرد لمصر لإحياء حفل غنائي بمناسبة مرور عامين علي مشروع كايرو شو.

وأعلن الجمهور عن مقاطعة عروض كايرو شو بسبب اختيارهم لسعد المجرد خاصة أنه متهم في عدد كبير من قضايا الاغتصاب وأنه لا يليق بالشعب المصري.

وحذفت كايرو شو الملصق الدعائي للحفل من موقعها بعد تصدر هاشتاج #سعد_لمجرد_مغتصب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المغني المغربي متهما في قضية الاعتداء على شابة فرنسية وتم القبض عليه واعتقاله بسببها، لشهور قبل أن يطلق سراحه ويظل تحت المراقبة القضائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"عدى الكلام" لـ سعد لمجرد تتخطى 75 مليون مشاهدة على يوتيوب

سعد لمجرد في حفل غنائي استعراضي بالقاهرة قريبا

شاهد .. سعد لمجرد في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

غضب واستياء وحملات مقاطعة لـ كايرو شو .. أعرف التفاصيل

قضايا الاغتصاب سر إلغاء حفل سعد لمجرد بالقاهرة .. تفاصيل

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتخطى 92 مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

بعد أنباء الاستقالات.. أول رد فعل من وزير الرياضة بشأن ما يحدث داخل الزمالك

شاهد.. ظاهرة طبيعية نادرة في نهر صيني.. فيديو

قالوا لـ كاميرا صدى البلد.. علا رامي: أصبت بكورونا.. وملك وليلي أحمد زاهر: "أنصاف مجانين" غريب ويخض | شاهد

بالأسماء 5 صفقات أشعلت غضب الزملكاوية

الأهلي يقتنص المركز الـ 38 عالميا والأول إفريقيا وعربيا.. والزمالك 153

تسليم رفات المهندس ضحية سفاح الجيزة لأسرته والنيابة تصرح بالدفن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكر

بعد طرح أرخص سيارة suv في مصر.. سوزوكي تطرح ارتيجا suzuki artega .. صور

يحمي من الأمراض.. دراسة تنصح بتناول المشروب الذهبي