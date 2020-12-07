سر تطوير الديناميكا الهوائية للسيارات وعلاقتها باستهلاك البنزين

درسنا في الصغر ما يعرف بمقاومة الهواء للأجسام الموجودة علي سطح الأرض وكذلك الأمر الذي يعرف بالديناميكا الهوائية للسيارات فكلما كان الجسم أصغر وأبسط وأخف قلت مقاومته للهواء.





وفي هذا الموضوع سنتعرف علي سر اهتمام مهندسو تصميم السيارات بتطوير الديناميكا الهوائية للسيارات وعلاقتها بثبات السيارة واستهلاك الوقود.







نظرًا للسرعات الكبيرة للسيارات الحديثة ففكر المهندسون في استغلال الهواء أيضا لتبريد المحرك والفرامل وتحديد نقاط الدخول والخروج لنظام تهوية الكابينة لتقليل الضوضاء الداخلية.



تتكون مقاومة الهواء من ثلاثة مكونات وهما المقاومة الداخلية عندما يمر الهواء من خلال حجرة المحرك والداخلية ومقاومة احتكاك تدفق الهواء على الأسطح الخارجية وتشكيل مقاومة.





أما المكون الثالث له أكبر تأثير على الديناميكا الهوائية للسيارة أثناء سيرها لأنه يضغط السيارة للكتل الهوائية أمامها مما يخلق منطقة ضغط مرتفع.







يتدفق الهواء حول السيارة وحيث ينتهي، ينقطع تدفق الهواء لأن الضغط العالي في الأمام للسيارة لا يسمح لها بالتحرك للأمام بسهولة التصميم لا يقتصر فقط علي الأمام ولكن الخلف أيضا فخلفية السيارة تمتص الضغط وتتخلص منه.







تصميم السيارات الحديثة الانسيابية يقلل من مقاومتها للهواء ومن ثم يدعم ثباتها ويقلل من استخدام الوقود فأصبحت المساحات الزجاجية الأمامية أكثر ميل للخلف وأكثر دائرية من السابق وانخفضت خطوط السقف لتقليل من مقطع المقاومة للسيارة.







كما أصبحت السيارات أقرب فى ارتفاعها إلى الأرض من السابق، وهذه العوامل تحسن من انسيابية السيارات والقدرة على اختراق الهواء بشكل فعال لأن تأثير الأيروديناميكية على تصاميم السيارات تلعب دورا كبيرا في منح السيارة المزيد من التسارع.







الديناميكية ومقاومة لها القدرة علي رفع القوة الحصانية إلى محرك السيارة مما يجعلها أكثر سرعة وقوة وأقل مقاومة للهواء وأقل استهلاكا للوقود لأن الجسم كلما زادت مقاومته للهواء يتطلب طاقة وجهدا أكبر للتحرك ومن ثم ارتفاع استهلاك الوقود لذلك نرى سيارات السياق منخفضة وانسيابية أكثر.