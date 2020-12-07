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محافظات

رئيس مجلس سيدأت الأعمال بالإسماعيلية نائبا للجمعية الأوروبية للتسويق والإدارة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:21 م
الدكتورة دينا ياقوت
الدكتورة دينا ياقوت
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انجي هيبة
انتهت، منذ قليل، فعاليات الجلسة الافتتاحية للجمعية الأوروبية للتسويق والإدارة وتم الانتهاء من انتخابات نواب رئيس الهيئة الاستشارية وهم الدكتور كالين اوروس بحضور رئيس الجمعية الدكتور ميل فازيك.

وتم اختيار الدكتورة دينا ياقوت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية رئيس مجلس سيدات الأعمال بالغرفة نائبا للرئيس لشؤون و تحالفات المرأة على مستوى العالم و تم التصويت بالإجماع من الأعضاء. 

كما تم انتخاب ببل مادهوكار المدير العام للبريكس للتجارة و الصناعة نائبا للرئيس لتنمية الاعمال الدولية. وكونستاتنين ميكالوس رئيس الاتحاد المركزى للغرف التجارية اليونانية و رئيس غرفة اثينا للتجارة و الصناعة نائبا للرئيس لتنمية التحالفات الاستراتيجية. ودوجلاس فو رئيس رئيس الاتحاد السنغافورى للصناعات و نائب رئيس اتحاد الاعمال الماليزى نائبا للرئيس عن قارة اسيا. وسيابوليلا سكادى الرئيس و العضو المنتدب للغرفة الافريقية للتجارة و التصنيع نائبا للرئيس عن قارة افريقيا.

والمانتاس دانيليفيكيوس المدير العام للغرفة التجارية بليفينيوس ليتوانيا للتجارة والصناعة والمشغولات نائبا للرئيس عن قارة اوروبا. و الدكتورة نجوى ابراهيم احدث المنضمات للجمعية نائبا للتحالفات الأكاديمية.
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