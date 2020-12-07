طلاب تربية رياضية حلوان يشاركون في حفل نقل المومياوات الملكية

أكد الدكتور أحمد عبد العزيز معاك وكيل كلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان، على مشاركة طلاب من الكلية فى نقل المومياوات الملكية والذى سوف يقام على صورة حفل كبير.





وصرح الدكتور أحمد عبد العزيز معارك وكيل كلية التربية الرياضية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هناك 23 طالبا من طلاب الفرقة الأولى فى الكلية مشاركون في فعاليات نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.





وأضاف د. عبد العزيز معارك على أن مشاركة الطلاب في هذا الحفل يعد من الأشياء الذين سوف يفخرون بها في المستقبل بمشاركتهم لهذا العرض الوطني في المقام الأول وان العرض سوف يذاع على جميع المحطات الفضائية على مستوى العالم.





جدير بالذكر الدكتور عماد العزباوى عميد كلية التربية الرياضية بنين الهرم بجامعة حلوان قال إن الكلية لم تحدد بعد امتحانات الميد ترم وأن العام الدراسي يسير بصورة طبيعية.





وأشار عميد كلية التربية الرياضية بنين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الكلية لم تحدد بعد مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2020/2021 ومجلس الكلية سوف يجتمع ويحدد مواعيد امتحان الميد ترم.





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