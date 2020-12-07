قالوا لـ كاميرا صدى البلد.. علا رامي: أصبت بكورونا.. وملك وليلي أحمد زاهر: "أنصاف مجانين" غريب ويخض | شاهد

التقت كاميرا "صدى البلد"، مجموعة من الفنانين الحاضرين ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي تتواصل فعالياته حاليا.





وقالت الفنانة علا رامي، إنها أصيبت وأسرتها بفيروس كورونا منذ عدة شهور، وتحديدا وقت الموجة الأولى للفيروس.





وأضافت علا رامي، على هامش مشاركتها أمس في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انها لجأت للعزل المنزلي وبروتوكول العلاج في البيت دون الذهاب لأي من المستشفيات لتلقي العلاج، حتى تم شفاؤها وشفاء أفراد أسرتها جميعا.



وعبرت الفنانة علا رامي عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "وادي الجن" في العرض الذي أقيم أمس لإحدى حلقاته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



كما تحدثت عن تجربتها الناجحة في مسلسل حكايات بنات،مشيرة إلى أنه سيتم تقديم جزء سادس وسابع من العمل بنفس أبطال العمل الذي حقق نجاحا كبيرا.











بينما حرصت الفنانة رنا رئيس علي تقديم التهنئة لابطال مسلسل "انصاف مجانين" الذي تم عرضه امس بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته 42 والذي سيتم عرضه على منصة viu في شهر يناير المقبل.





وقالت انه حدث جديد من نوعه في مهرجان مصري أن يتم عرض مسلسل خلال فعاليات مهرجان سينمائي، وذلك نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه المنصات الألكترونية حاليًا في الصناعة.



