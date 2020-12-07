قالوا لـ كاميرا صدى البلد.. علا رامي: أصبت بكورونا.. وملك وليلي أحمد زاهر: "أنصاف مجانين" غريب ويخض | شاهد

التقت كاميرا "صدى البلد"، مجموعة من الفنانين الحاضرين ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي تتواصل فعالياته حاليا.
وقالت الفنانة علا رامي، إنها أصيبت وأسرتها بفيروس كورونا منذ عدة شهور، وتحديدا وقت الموجة الأولى للفيروس.
وأضافت علا رامي، على هامش مشاركتها أمس في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انها لجأت للعزل المنزلي وبروتوكول العلاج في البيت دون الذهاب لأي من المستشفيات لتلقي العلاج، حتى تم شفاؤها وشفاء أفراد أسرتها جميعا.
وعبرت الفنانة علا رامي عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "وادي الجن" في العرض الذي أقيم أمس لإحدى حلقاته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
كما تحدثت عن تجربتها الناجحة في مسلسل حكايات بنات،مشيرة إلى أنه سيتم تقديم جزء سادس وسابع من العمل بنفس أبطال العمل الذي حقق نجاحا كبيرا.
بينما حرصت الفنانة رنا رئيس علي تقديم التهنئة لابطال مسلسل "انصاف مجانين" الذي تم عرضه امس بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته 42 والذي سيتم عرضه على منصة viu في شهر يناير المقبل.
وقالت انه حدث جديد من نوعه في مهرجان مصري أن يتم عرض مسلسل خلال فعاليات مهرجان سينمائي، وذلك نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه المنصات الألكترونية حاليًا في الصناعة.
وكشفت رنا رئيس لكاميرا صدي البلد عن اعمالها القادمة قائلة انها تقوم بتحضير دورها في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني وكذلك مسلسل "ضل راجل" مع الفنان ياسر جلال.
وقال الإعلامي مروان يونس لكاميرا "صدى البلد" إنه يستعد لبطولة فيلم بعنوان "عروستي" بالمشاركة مع أحمد حاتم وجميلة عوض.
وأضاف على هامش مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي الذي تتواصل فعالياته حاليا أنه اكتشف في أزمة كورونا أنه يحب الجلوس في البيت أكثر من الخروج، مؤكدا: "علاقتي بالكنبة بقت أقوى"، و"بقيت عامل زي البطة البلدي".
وكشفت "هند حيدر" مهندسة ديكور مسلسل "وادي الجن" عن كواليس العمل.
وقالت هند لكاميرا صدى البلد: "المسلسل خيالي والديكورات بتتبني من الأول والمشاهد جميعها كانت في غاية الصعوبة".
وتابعت هند: "نقوم ببناء قصر وقاعة عرش ومملكة كاملة لوادي الجن ومن المشاهد المرعبة أننا نقوم بتحويل جدة لقطة صغيرة والمسلسل ما زال مستمرا لأننا لم نتنهي التصوير بعد".
المسلسل تأليف منة إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، وبطولة مجموعة من الفنانين الشباب، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر من مصر ومحسن منصور من السعودية، ورؤى شنوحة من لبنان، والنجوم خالد كمال، فراس سعيد وريهام سعيد، علا رامي، إلى جانب شمم الحسن من العراق، عبد الرحمن اليماني من السعودية، سينثيا خليفة من لبنان والوجوه الشابة هنا داوود وحسن مالك.
ويشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين كضيوف شرف مثل صالح عبد النبي، كريم الدسوقي، أحمد عبد الحي، إنجي أباظة، حمزة العيلي، هبه عبد الغني، أسما سليمان، هند رضا، صفاء جلال، علا رامي، مع ظهور خاص للفنانة بشرى، حيث وافقوا على دعم التجربة التى تعتبر جديدة على الدراما المصرية
مسلسل "وادى الجن" تعتمد أكثر من 50% فى مشاهده على المؤثرات البصرية VFX، وتدور أحداثه حول حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادى الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين فى عالم سفلى خفى تسيطر عليه قوى سحرية شريرة، مع إضفاء جو من التشويق والإثارة.
ليلى وملك أحمد زاهر
وأخيرا التقت كاميرا صدى البلد ليلى وملك ابنتي الفنان أحمد زاهر اللتين تحدثتا عن جديدهما الفني المقبل، كما غنتا ورقصتا على أنغام "لقيت الطبطبة".