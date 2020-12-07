أستاذ علوم سياسية يبرز تعليق الرئيس السيسي على الرسوم المسيئة بحضور ماكرون

قال الدكتور محمد مجاهد الزيات، أستاذ الشئون السياسية، أن الرئيس ماكرون تحدث عن حرية التعبير ولكن في إطار الاحترام؛ موضحا أن الرئيس السيسي أكد على احترام الأديان حتى لا يحدث مشاكلات بين الدولة خاصة أن الأمر مكرر.





وأضاف خلال برنامج " صالة التحرير"، المذاع على فضائية " صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية "عزة مصطفي"، أن الرئيس السيسي رفض بكل دبلوماسية الإساءة إ لى الرموز الإسلامية؛ منوها أن الرئيس أشار إلي وجود حرية في مصر بتواجد 55 ألف جمعية تمارس عملها دون أي تدخل في شئونها.





وأكد الزيات، أن الرئيس السيسي كان له ردود قوية علي نظيره الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية تقوم على الشراكة والمصالحة المشتركة.





ونوه الزيات، أن الخبرات والشركات المتبادلة وصلت إلى الجيوش والتعاون العسكري المشترك، علاوة على حاجة الغرب كله لمصر لدورها الكبير في الحد من الهجرة غيرة الشرعية، ودورها في ملفات الشرق الأوسط مثل ليبيا.





وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.





وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.





ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاءات الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الاوسط، فضلًا عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبري في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.