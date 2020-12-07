بـ 5 جنيهات فقط.. التعليم: تخفيض سعر باقة الإنترنت على شرائح تابلت أولى ثانوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل التخفيضات الخاصة بشرائح خطوط الإنترنت التي تقرر توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي بجميع المدارس الثانوية العامة على مستوى الجمهورية هذا العام.













وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تقرر طرح باقات مخفضة على شرائح الإنترنت التي سيتسلمها طلاب أولى ثانوي هذا العام بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تقرر توفير 1000 ميجا إنترنت بـ 5 جنيهات فقط حصريًا للطلاب الحاصلين على تابلت وزارة التربية والتعليم المصرية.





يأتي ذلك في إطار دعم جهود الدولة لتطوير التعليم وإمداد الطلبة بأحدث الوسائل التقنية المتوافقة مع أنظمة التعليم الجديدة.





وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم، الإثنين، أنه بالتعاون مع أورنچ مصر تم طرح خطوط الإنترنت وباقات إنترنت مميزة لطلبة الصف الاول الثانوي العام على مستوى الجمهورية.





وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن هذه الخطوة تأتي لخدمة تفعيل "التابلت التعليمي" الذي تسلمه الوزارة لطلاب هذه المرحلة، لتسهيل وصول الطلاب إلى المصادر التعليمية التي يوفرها التابلت سواء عن طريق بنك المعرفة المصري ، أو محرك البحث العلمي لشركاء بنك المعرفة وغيرها من المواقع التعليمية.





وكان قد كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل المبالغ التي دفعتها الدولة المصرية لتوفير أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة.



حيث قال وزير التربية والتعليم : أن الدولة وفرت عدد 1.8 مليون جهاز تابلت لطلاب المرحلة الثانوية ، مؤكدًا أن سعر الجهاز الواحد بـ 240 دولار .

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وأضاف وزير التربية والتعليم : أنه بناءا على الرقم السابق ذكره فيبلغ اجمالي تكلفة اجهزة تابلت طلاب مرحلة الثانوية العامة 9 مليار جنيه .

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : لكل من يتحدث عن مجانية التعليم ، نؤكد أن الدولة تكبدت كل هذه التكاليف من اجل تعليم افضل لأبناء مصر ، حيث تحملت الدولة تطوعا هذه التكاليف ومنحت التابلت للطلاب مجانا بالاضافة إلى منحهم المحتوى التعليمي الموجود عليه مجانا على منصة ذاكر وعلى منصة ادارة التعليم.

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وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه بالاضافة إلى التابلت ، تم منح كل طلاب المرحلة الثانوية تسعيرة متواضعة جدا لاستخدام الانترنت من جانب المصرية للاتصالات ، كما ان تصفح المنصات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم لن يحسب من ضمن الباقة.





وردا على شكاوى تأخر تسليم أجهزة التابلت في بعض المدارس الثانوية ، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن الأعداد المتبقية من أجهزة التابلت وصلت إلى المديريات التعليمية ، وسيتم تسليمها للطلاب خلال الأسبوع الجارى.