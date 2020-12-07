صفاء الهاشم تتوعد المسيئين لها على مواقع التواصل بعد خسارتها المريرة في الانتخابات

أكدت النائبة الخاسرة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، اليوم الاثنين، عزمها رفع قضايا ضد كل من سخر منها وأساء إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان خسارتها في الانتخابات.





وقالت صفاء الهاشم المعروفة بعداوتها مع الجالية المصرية بالكويت عبر حسابها على موقع تويتر: " إن المبدأ لديها قائم على عدم رفع قضايا ضد المغردين، إلا أن كمية الشتائم التي تعرضت لها دفعتها إلى توكيل مجموعة من المحامين لرصد كل الإساءات على وسائل التواصل ومن أعاد تغريدها ومن احتفظ بها ورفع قضايا للقضاء".





وأضافت أن "الأموال التي ستحصل عليها كتعويض من المحكمة إثر هذه القضايا ستكون موجهة إلى الأسر المتعففة".





وكانت الهاشم قالت في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات: "ضحكت عندما رأيت النتيجة لأني في نفس الوقت رأيت الخوف والوجل في عيون البعض من إعادة وجود شخص مثلي داخل البرلمان يفند، ويعمل، ويفضح الغلط ولا يداري، ولا يبالي بالانتقاد ان كان الامر ليس لمصلحة أهل الكويت".



وزعمت الهاشم أن نتائج الانتخابات التي خسرتها "أثبتت أن ما يقال في الإعلام عن دعم المرأة ومساندتها والرغبة في وجود عنصر نسائي في البرلمان شيء، وما جرى خلف الأبواب المغلقة لأخذ خاطر البعض شيء آخر".

واعتبرت النائبة الكويتية السابقة أن الحديث عن دعم المرأة " كان بهرجة إعلامية" تعد مسخا..

وتابعت: "هذا المجلس مهيأ فقط لتحقيق رغبات البعض بقانونين فقط: قانون العفو وقانون تغيير الصوت الانتخابي مضيفة، أنه لهذه الأسباب لا وجود لذكر المرأة فبالنسبة لهم هذه الأجندة أهم".

وذكرت أن "العنصر النسائي بالوجوه التي برزت خلال الانتخابات يستحق كل تقدير، قائلة أن حصولها على هذا الرقم من الأصوات هو أقوى رسالة وصلت أن تأثيرك يا صفاء العالي بشموخك وقوة طرحك وحجتك الدائمة المعروفة بالشراسة والصلابة والتي أشغلت الكويت والخليج والعالم العربي "قد اتعبنا واشغلنا ودودهنا".

واختتمت الهاشم تصريحها بالقول: "أنا مؤمنة بقدر الله سبحانه وتعالى لما آلت إليه النتيجة لأنني واثقة ومتمكنة من اهل الكويت وأهل دائرتي".



