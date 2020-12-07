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حوادث

غرفة عمليات القضاة: اللجان فتحت في مواعيدها ولا شكاوى

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:30 م
انتخابات
انتخابات
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جودت عيد

أكد  المستشار رضا محمود المتحدث الرسمي لغرفة عمليات نادي قضاة مصر  برئاسة المستشار محمد عبد المحسن انتظام القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على اللجان الانتخابية في مباشرة واجبهم الوطني في حراسة وعي المواطنين وضمان تطبيق كافة معايير الشفافية والنزاهة والالتزام بالقانون.


وأوضح  أن جميع اللجان والمقار الإنتخابية بالدوائر التي تتضمنها المرحلة فتحت في مواعيدها، وتستمر عملية التصويت للناخبين في المحافظات التي تجرى فيها انتخابات  الإعادة  للمرحلة الثانية  دون رصد أية عوائق في مباشرة المواطنين بأداء حقهم  الدستوري في الإدلاء بأصواتهم. 

وشدد  على أن  الغرفة لم تتلق أية شكاوى  أو ملاحظات من  القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على اللجان الانتخابية  خلال عملية التصويت على مدار اليوم الأول من إعادة المرحلة الثانية  من انتخابات مجلس النواب.
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