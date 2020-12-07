إعادة المرحلة الثانية.. تنسيقية الشباب ترصد مشاهد من انتخابات النواب

بدأت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عملها في الساعة 9 صباحا لمتابعة العملية الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 من خلال متابعي التنسيقية البالغ عددهم 1400 متابع قاموا بتغطية كافة المحافظات ال13 التي تجرى بها جولة الإعادة بهذه المرحلة.





ورصدت غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتظام سير العملية الانتخابية بمختلف المحافظات، حيث قام متابعو التنسيقية بالمرور علي مجموعة كبيرة من اللجان الفرعية منذ الصباح الباكر للتأكد من انتظام العملية الانتخابية.





وأفاد المتابعون أن التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب قد شهد إقبالا متوسطا، ومن المتوقع استمرار ارتفاع كثافة التصويت خاصة بعد انتهاء فترة الراحة في منتصف اليوم، مع عودة الموظفين من أعمالهم.

وأكدوا انتظام سير العملية الانتخابية وفقا لقرارت الهيئة الوطنية للانتخابات، التي التزمت بالمعايير الدولية المتبعة في إدارة العملية الانتخابية، كما شهدت اللجان تطبيقا مشهودا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار المتابعون إلى عدم رصدهم أيّة مخالفات انتخابية تؤثر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.





واستعرضت التنسيقية بعضا من مشاهدات متابعينا على مدار اليوم:





أولا:

محافظة القاهرة





اسم الدائرة: مدينة نصر أول

اسم المدرسة: الصديق

رقم اللجنة الفرعية 13-14

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.





اسم الدائرة: مدينة نصر أول

اسم المدرسة: المنارة

رقم اللجنة الفرعية:91-92

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.





اسم الدائرة: حدائق القبة

اسم المدرسة: حدائق القبة القومية

رقم اللجنة الفرعية: 37-38 -39-40-41-42-43

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.





اسم الدائرة: حدائق القبة

اسم المدرسة: أحمد ماهر

رقم اللجنة الفرعية: 29-30

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت جيد من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.





اسم الدائرة: حلوان

اسم المدرسة: أسماء بنت أبي بكر

رقم اللجنة الفرعية: 56-55

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.





اسم الدائرة: دار السلام

اسم المدرسة: الفاروق

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني. ويوجد مندوب مرشح.





المحافظة: كفر الشيخ





اسم الدائرة: دسوق

اسم المدرسة: محلة أبو على الابتدائية

رقم اللجنة الفرعية: 20

إقبال متوسط فى الساعات الأولى

وبدأت اللجنة في موعدها 9 صباحا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتوجد ستأئر للتصويت

ولا توجد دعاية انتخابية.





المحافظة: الدقهلية





اسم الدائرة: مركز الجمالية

اسم المدرسة: الشهيد البطل محمد فضلون ريه

إقبال جيد وبدأت اللجنة في ميعادها وتوجد إجراءات احترازية، وستأئر للتصويت، كما يوجد مندوب مرشح.