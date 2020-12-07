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رياضة

دبح عجل| كهربا يحتفل بفوز الأهلي بالكأس ودوري الأبطال.. صور

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:32 م
محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا
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محمد رشاد
قام محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بذبح "عجل"، تيمنًا بتتويجه مع الفريق الأحمر مؤخرًا ببطولتى كأس مصر ودورى أبطال أفريقيا، ليجمع بين الثلاثية، الدورى والكأس وأفريقيا فى أول موسم له بالقلعة الحمراء.

ونشر كهربا صورًا عبر حسابه الشخصى على انستجرام خلال قيامه بعملية الذبح وعلق عليها " الحمد لله دائمًا وأبدًا..وأما بنعمة ربك فحدث".

كشف محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلى، سبب بكائه بعد التتويج مع الأهلي بكأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وقال محمود كهربا خلال حواره في برنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "الجماهير جابولى صورة عندما كنت بعيط مع الزمالك أمام النجم الساحلى وامبارح كنت بعيط لما خدنا الثلاثية، وقالوا أنى بمثل، فأنا مع الزمالك كنت بعيط علشان كنت شايف أن المباراة بتضيع لذلك عيطت، لكن امبارح بكيت من الفرحة وأنا من نوعية اللاعبين اللى بيصعب عليهم نفسهم".
 
وتابع: "البطولة دى الخامسة لى فى تاريخى فى كأس مصر مع 3 أندية مختلفة فلما حققتها بكيت من الفرحة لتحقيق الثلاثية فى أول موسم لى مع الأهلي".
  
وتابع كهربا: "كابتن سامى قمصان وسيد عبد الحفيظ دورهم كبير جدا وبيفضلوا طول الوقت بيحفزوا اللاعبين ومش بيهدوا خالص".
 
وأضاف كهربا: "حلمى أن أخذ البطولات المقبلة مع الأهلي وأن أفضل مستمر مع الأهلي حتى الاعتزال".
دبح عجل| كهربا يحتفل بفوز الأهلي بالكأس ودوري الأبطال.. صور
دبح عجل| كهربا يحتفل بفوز الأهلي بالكأس ودوري الأبطال.. صور
دبح عجل| كهربا يحتفل بفوز الأهلي بالكأس ودوري الأبطال.. صور
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