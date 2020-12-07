دبح عجل| كهربا يحتفل بفوز الأهلي بالكأس ودوري الأبطال.. صور

قام محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بذبح "عجل"، تيمنًا بتتويجه مع الفريق الأحمر مؤخرًا ببطولتى كأس مصر ودورى أبطال أفريقيا، ليجمع بين الثلاثية، الدورى والكأس وأفريقيا فى أول موسم له بالقلعة الحمراء.





ونشر كهربا صورًا عبر حسابه الشخصى على انستجرام خلال قيامه بعملية الذبح وعلق عليها " الحمد لله دائمًا وأبدًا..وأما بنعمة ربك فحدث".



