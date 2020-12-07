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رياضة

البقاء لله.. إبراهيم سعيد ينعى والد عمرو زكي.. شاهد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:35 م
صدى البلد
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سيد احمد
نعى إبراهيم سعيد لاعب نادى الزمالك سابقا، والد اللاعب عمرو زكى.


ونشر ابراهيم تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".


وكتب ابراهيم سعيد " خالص عزائي إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ  البقاء لله وحده.. توفى الى رحمة الله تعالى والد اخويا وصديق الملاعب عمرو زكي ربنا يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبره علي فراقه ". 


وشيع أهالى المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم الإثنين  جثمان  والد الكابتن عمرو زكي نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق ، بمسجد العيسوى.


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وشارك  في صلاه الجنازة العشرات من الأهالي وأسرة الراحل ، وتقدم الكابتن عمرو زكي المشيعين مع شقيقة صابر.


وأعلن عمرو زكي لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ، وفاة والده عبر حسابه الرسمي على فيسبوك .


وقال عمرو زكي عبر فيسبوك : " البقاء لله  وفاة والد عمرو زكي دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".


وكان عمرو زكى نشر صورة برفقة والده قبل أيام وعلق عليها طالبًا الدعاء من متابعيه نظرًا لمرور والده بوعكة صحية.
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