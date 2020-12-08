الدنيا بخير.. سائق يعثر على 100 ألف جنيه ويعيدها لصاحبها .. شاهد

لم يتردد لحظة واحدة فى اعادة الحق لأصحابه ورفض الحرام رغم ظروفه المادية الصعبة وفضل تربية أبنائه بالحلال وعرق جبنه.. إنه حسان شوقى الجمال ابن قرية الرملة بمركز بنها بمحافظة القليوبية الملقب بالسائق الأمين الذى عثر على 100 ألف جنيه داخل حقيبة نسيها أحد الركاب داخل سيارته وردها اليه فورا.









حسان ضرب مثلا في الأمانة للإنسان المصرى الأصيل رغم دخله البسيط وأزماته المالية وحاجته الماسة للانتهاء من استكمال دفع ثمن الأدوات الكهربائية التي اشتراها بالدين لتجهيز ابنته التي تزوجت منذ فترة قصيرة الا انه فضل الحلال القليل عن الحرام الكثير.





السائق حسان الجمال لا يملك السيارة بل يعمل عليها مقابل نسبة من إجمالي متحصلات اليوم عثر على حقيبة وبداخلها 100 ألف جنيه نسيها أحد الركاب داخل السيارة فحرر على الفور محضر إثبات حالة بمركز شرطة بنها بعد عثوره على المبلغ داخل سيارته السوزوكي التي يعمل بها داخل وخارج مدينة بنها واعاد المبلغ لصحابه.





وقال السائق انه عثر على الحقيبة بعد أن نسيها أحد الركاب داخل السيارة وحتى يرد الأمانة لصاحبها توجه لمركز الشرطة لإعادة المبلغ، مشيرا الى أنه سائق بسيط ينطلق يوميا عقب شروق الشمس بسيارة سوزوكى يعمل عليها مقابل نسبة من إجمالي متحصلات اليوم ينقل بها الركاب داخل مدينة بنها وأحيانا خارجها حسب الطلب ورغم دخله البسيط وأزماته المالية إلا انه لا يقبل المال الحرام.





واشار السائق الى إن لديه 4 أبناء منهم ابنته الكبرى التى تزوجت وشوقى يؤدى خدمته العسكرية وصفية بالصف الأول الإعدادى ومحمود بالثانى الابتدائى مؤكدا أنه يوم الواقعة خرج كعادته كل يوم متوكلا على الله بالسيارة التى يعمل عليها وأمام محطة القطار ببنها استوقفه رجل واسرته وطلبوا منى توصيلهم الى مدينة الاسماعيلية وبالفعل تمت التوصيلة على خير وفى طريق عودته من الاسماعيلية استوقفه شخص على الطريق الدائرى ومعه شنطة ونزل أمام إحدى القرى على الطريق الزراعى.





وأضاف السائق وانا فى طريق العودة وقبل دخولى المنزل سمعت رنات من تليفون محمول وركنت بالسيارة الى جانب الطريق ففوجئت بوجود شنطة يصدر منها الصوت وعندما فتحتها فوجئت بالنقود، متابعا انه قام بالرد على الفور فكان على الطرف الاخر سيدة وسالتنى من أنت وأين زوجى فطمأنتها واوضحت لها ان زوجها نسى شنطة بها نقود وبداخلها التليفون داخل سيارتى خلال ركوبه معى.





واختتم حديثه قائلا لم أفكر في أي شئ سوى إعادة النقود وتخيلت حاله وقلق صاحبها وتبين انها كانت ثمن قطعة ارض فتوجهت مع صاحب الشنطة الى مركز بنها لاثبات حالة وتم تسليمه المبلغ كاملا وعرض عليا مبلغ مالي كمكافأة ولكنني رفضت.





واكد السائق انه عثر على حقيبة بها ساعات يد لماركات عالمية داخل سيارته منذ شهور عند عودته من القاهرة نسيها صاحبها ونزل امام قرية سندنهور على الطريق الزراعى.





وتابع حسان انه وجد فاتورة تليفون منزلى بالحقيبة وكان يوميا يتصل على الرقم لمدة شهر حتى تم الرد واعطيته عنوانى وجاء صاحب الحقيبة إلى منزلى وتبين انه يملك محلا للساعات وكانت لرجال اعمال يملكون مصانع وشركات للأجهزة الكهربائية والمنزلية.





من جانبه أشاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بأمانة السائق ووعد بتكريمه تقديرًا لامانته وموقفه المشرف الذى يعد نموذجا يحتذى به.





وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى ببنها تداولوا وخاصة قرية الرملة نشر باقات من الورود والتهنئة ورسائل الفخر بالموقف المشرف للسائق حسان شوقى الجمال وانهالت التعليقات على صفحات التواصل منها ربنا يغنيك بالحلال وربنا يرزقك من واسع فضله ويكثر من امثالك وعلق آخر "أنت نموذج مشرف للامانة ويحتذى به لأبناء قرية الرملة ومركز بنها".