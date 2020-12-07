الحكومة تدعم الصادرات.. 28 مليار جنيه من البنوك وتكليفات بالحل الفوري للمشكلات.. وفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل

وزير المالية: 500 شركة جديدة تنضم للمبادرة



خبير: صرف متأخرات المصدرين يؤكد جدية الحكومة في دعم الصادرات

مسئول بالبنك المركزي: اهتمام كبير بمبادرة السداد الفوري لمستحقات الشركات المصدرة ميرفت سلطان: 8 مليارات جنيه محفظة البنك لدعم السداد الفوري









نجحت الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والتجارة والصناعة في دعم البنك المركزي المصري؛ في إطلاق مبادرة للسداد الفوري لمستحقات الشركات المصدرة ضمن إجراءاتهما لتخفيف الأعباء عن شركات التصدير بعد جائحة كورونا وضمانة لاستمرار القطاعات الإنتاجية.





وفقا لتصريحات خبراء ومسئولون في المجموعة الاقتصادية والبنوك؛ فإن تلك التوجيهات تأتي في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصادرات المصرية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المطلوبة وتعظيم التنافسية للمنتجات المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل وفتح أسواق جديدة في الخارج وخصوصا مع القارة الأفريقية.





تكامل مع البنوك

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ إن ما يقرب من 1580 شركة مصدرة استفادت من تلك المبادرة حيث وصلت جملة المبالغ المصروفة في نهاية نوفمبر الماضي نحو 1.093 مليار جنيه ، من إجمالي 28 مليار جنيه مخصصة لتلك المبادرة بدعم البنوك المصرية.





أكد وزير المالية في تصريحات له، إنه من المقرر صرف تلك المستحقات عبر 3 أقساط وقبل نهاية العام الجاري، موضحا أنه تم صرف القسط الأول للشركات في نهاية نوفمبر الماضي وينتظر صرف قسطين اثنين في 15 و 30 ديسمبر الجاري.





500 شركة جديدة

وكشف وزير المالية عن صرف ٥٠٠ شركة أخرى بقيمة ٥ مليارات جنيه خلال منتصف ديسمبر الحالى، من البنوك المشتركة فى المبادرة: «الأهلى، ومصر، والقاهرة، وتنمية الصادرات»، موضحا أن هناك جهود كبيرة تتم بين وزارتى المالية والتجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، بالتعاون مع القطاع المصرفى التى تُسهم فى سرعة إنهاء إجراءات صرف هذه المبالغ للمصدرين.





وذكر وزير المالية إن المبادرة لاقت اقبالا كبيرا من المصدرين خصوصا في تلقي الطلبات من الشركات في أول نوفمبر الماضي ولمدة شهر، معتبرا ان تلك المبادرة اختيارية للشركات وليست اجبارية ولا ينفي ذلك عدم تقديم الدعم من الحكومة لمن لم يشارك فيها.





واوضح ان المبادرة تعد استكمالا لـ5 مبادرات سبق للوزارة إطلاقها بغرض سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، التى استفاد منها ٢٥٠٠ شركة مصدرة، وقد تم صرف أكثر من ٨,٥ مليار جنيه لسداد مستحقات المصدرين منذ أكتوبر ٢٠١٩ حتى نهاية أكتوبر ٢٠٢٠؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا، وزيادة قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.





محافظ البنك المركزي يتدخل

من جانبها قالت رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري يهتم بصورة شخصية بتلك المبادرة خصوصا وانها موجهة لدعم قطاع التصدير في مصر باعتباره ضم التكليفات الرئاسية.





واشارت إلي أن هناك اجتماعات شبه يومية داخل أروقة البنك المركزي المصري لحل كافة مشكلات المصدرين، مؤكدة أن الآمال معقودة أن تظهر نتائج تلك المبادرة بنهاية العام الجاري ثم فتح أسواق جديدة لدعم الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل





8 مليارات جنيه من بنك تنمية الصادرات

وعلي سياق متصل كشفت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات؛ عن نجاح البنك في صرف ما يقرب من 580 مليون لـ 20 شركة مصدرة ضمن مبادرة السداد الفوري التي تنفذها وزارتي المالية والتجارة الخارجية لدعم المصدرين المصريين برعاية البنك المركزي المصري.





وقالت " سلطان" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، إن هذه المبالغ المصروفة كانت في اليوم الأول لبداية المبادرة منذ نهاية نوفمبر الماضي.





وأوضحت " سطان" أنها ليست المرة الأولي لتقديم البنك؛ الدعم للمصدرين المصريين موضحة أن مصرفها هو بنك المصدرين و الصادرات المصرية خصوصا وان سبق توقيع بروتوكول في عام 2017 مع وزارة الصناعة والتجارة لذلك الغرض عبر صندوق دعم وتنمية الصادرات التابع للوزارة.





استراتيجية الجهاز المصرفي

وأشارت " سلطان" أن تلك الاجراءات تتوافق بصورة كبيرة مع استراتيجة الدولة المصرية و تكليفات البنك المركزي المصري للجهاز المصرفي بالعمل بكل جهد لدعم الصادرات المصرية باعتبارها أحد مرتكزات التنمية الاقتصادية وفتح اسواق جديدة وتنافسية للمنتج المصري.





وقالت " سلطان" إن مصرفها باعتباره جزء من الجهاز المصرفي يتطلع للمزيد من التعاون مع الحكومة المصرية لدعم المصدرين المصريين والشركات المصرية المصدرة لتوفير المزيد من فرص العمل و تحقيق معدلات نمو للاقتصاد القومي .





يشار الي ان البنك المصري لتنمية الصادرات قد خصص محفظة 8 مليارات جنيه لدعم الشركات المصدرة و دعم الصادرات المصرية ضمن مبادرة السداد الفوري لصرف مستحقات الشركات المصدرة والذي تنفذه كلا من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة..





حكومة جادة

للأسواق الخارجية خصوصا إفريقيا، وأكد الدكتور مصطفي أبو زيد، أن تلك المبادرة تؤكد أن الحكومة جادة في دعم الصادرات المصرية، موضحا أن تلك الإجراءات من شأنها تأكيد ثقة المصنعين في الحكومة، ويؤكد الجدية في تنشيط حركة الصادرات المصرية، موضحا أنه بمثابة رسالة واضحة للمستثمرين الصناعيين بأن يقوم بمضاعفة أعمالهم لتغطية الطلبات المحلية وتوجيه فائض ناتجهم.