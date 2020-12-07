بعد زيارة الرئيس السيسي.. نواب: مصر وفرنسا تتطلعان لتحقيق أمن واستقرار المتوسط ووقف الممارسات التركية المستفزة.. ويؤكدون: المنظمات المشبوهة وعناصر الإرهابية يروجون الأكاذيب

برلماني: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين أوضاع حقوق الإنسان

جون طلعت: لقاء الرئيس مع ماكرون حسم موقف العمل الأهلي في مصر

نائب: الرئيس أكد خلال حديثه عدم التخلي عن الدول الأشقاء ودعم واستقرار المنطقة

برلماني: الرئيس يسعى للحفاظ على الأمن الليبي والعمل على استقراره









أكد نواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع اليوم توضيح الصورة الحقيقية للدولة بشأن حقوق الإنسان للجميع، مؤكدين أن المنظمات حقوقية المشبوهة وعناصر جماعة الإخوان تنقل الصور المغلوطة حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدين أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين أوضاع حقوق الإنسان .





وقال النواب إن زيارة السيسي لفرنسا سيكون لها انعكاسات إيجابية على أمن المنطقة كما أشادوا بحديث الرئيس عن عدم التخلي عن الدول الأشقاء ودعم واستقرار المنطقة.





وأضاف النواب أن مصر وفرنسا تتطلعان لتحقيق أمن واستقرار المتوسط حتى تستفيد بلدانه من ثرواته ووقف الممارسات التركية التي امتدت استفزازاتها من شرق المتوسط بتنقيبها غير الشرعي عن الغاز .





ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واصفة حديثه بالسياسي والاستراتجي والاقتصادي، لافتة إلى أن خلال المؤتمر تم التحدث عن كل القضايا العربية والملفات الهامة وغير من القضايا المشتركة بين البلدين.





وأوضحت، عطوة أن استعراض الدولة بالجهود التي بذلتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، دليل على نجاحها باقتدار في تحقيق التوازن الدقيق وتطبيق الإجراءات الاحترازية واستمرار النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن المحافظات السياحية خير دليل على هذا النجاح، حث نرى معدلات الإصابة تكاد تكون منعدمة.





وقالت عطوة "ما قامت به الدولة المصرية من إجراءات احترازية متبعة لمواجهة الفيروس، دليل على نجاح القيادة السياسية في هذا الملف الذي فشل فيه دول كبرى في التصدى له ومواجهته، مشيرة إلى أن مصر كانت واحدة من الدول المعدودة التي استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي ايجابي في العالم.





وأشادت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس ونظيرة الفرنسي، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.





وقالت "عازر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يوضح الصورة الحقيقية للدولة المصرية وأوضاع حقوق الإنسان أمام الجميع اليوم، ويأتي ذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد مع الرئيس الفرنسي، مؤكدة على أنه لايمكن لأحد أن ينكر حجم الادعاءات الكاذبة التي تتعرض لها مصر دائمًا من قبل منظمات حقوقية مشبوهة بجانب جماعة الإخوان حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.





وأكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن كل هذه التقارير التى تبثها تلك المنظمات عن مصر بين الحين والأخر عبارة عن مزاعم وأكاذيب وادعاءات فيما يتعلق بحقوق الإنسان فى مصر خاصة أن الدستور والقانون المصرى يرسخ بقوة للحقوق والحرية، كما أنه منح كافة الحقوق للمرأة والشباب مما ساهم في تمكينهم مؤخرًا في كافة المجالات والمؤسسات.





أشاد النائب زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتناوله للقضايا العربية والأقليمية بطريقة توضح وتؤكد حرص مصر على سلامة واستقرار وأمن الدول العربية، لافتًا أن تناول الرئيس للملف الليبي يؤكد أن مصر لها الصدارة في تناول هذا الملف، تأكيد الرئيسي السيسي والرئيس الفرنسي على دعمهم للدولة والاصرار على وقف اطلاق النار، سيكون له انعكاسات ايجابية على هذه القضية قريبًا.





وأضاف محي الدين ، أن التنسيق جار مع كل الشركاء من أجل دعم الحوار السياسي في ليبيا، في أفق الوصول إلى تسوية للنزاع، وهو ما أكد عليه الرئيس اليوم خلال حديثه مع نظيره الفرنسي، مبينًا أن الرئيس يسعى بشكل دائم للحفاظ على الأمن الليبي والعمل على استقراره كمبدأثابت لدى القيادة السياسية لجميع الدول.





وأوضح أن تناول الرئيس للقضية اللبنانية، هي رسالة تأكيدية على عدم تخلي مصر عن اشقاءها العرب، والسعي الدائم منقبل مصر لاستعادة الأمن والأستقرار بلبنان والتي تعد من ثوابت السياسة المصرية، مؤكدًا أن تناول مصر لأي قضي من القضايا الأقليمية سينتج عنها نتائج ايجابية لضمان استقرار وأمن هذه الدول.





كما قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تسعي وبشكل كبير في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والدليل الأكبر على ذلك أنه منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وهو يضع هذا الملف على عاتقه؛ لتحقيق مزيد من التقدم لحالة حقوق الإنسان بمحاورها المتعددة سواء السياسية والإقتصادية والإجتماعية.





وأكد المسعود، على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قطعت شوطا كبيرا فى تمكين المرأة والشباب، حيث أصبحت لديها أكثر من 100 مقعد داخل مجلس النواب، بالإضافة إلى تقليدها مناصب حكومية كـ"وزيرة ومحافظة وظابط شرطة ومستشارة"، وياتي ذلك وفقًا للدستور المصري، لافتًا إلى أن الشباب أيضًا تم تمكينه سياسيًا واجتماعيًا.





وفي سياق أخر، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى ماكرون فى العاصمة الفرنسية باريس: "كام منهم اشتكى على عدم الإتاحة له فى العمل بسهولة ويسر كامل تجاه المجتمع، فنحن دولة بها 100 مليون إنسان وتزيد بمعدل 2.5 مليون فى السنة، وعاوز أقول اهتمامكم بهذا الأمر على أننا لا نحترم الاخر ، والحقيقة هذا أمر لا يليق، إنكم تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها واستقرار المنطقة على أنه نظام مستبد وهذا الأمر ولى من سنين طويلة .





بدوره قال الدكتور سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى فرنسا تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة والتنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.





وأضاف: أن الزيارة تعكس عمق التفاهم بين الدولتين، متوقعا زيادة في التعاون المشترك بين البلدين، وخاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى.





وأوضح سوس، أن الزيارة ستتطرق إلى العديد من المشكلات والقضايا التي تواجه المنطقة العربية والتحديات الخارجية التي تفرض سيطرتها على بعض الدول، وتوضيح موقف مصر الثابت تجاهها ودعمها المستمر لأشقائها من الدول العربية، والتطرق إلى مناقشة قضية الإرهاب التي أصبحت من أخطر القضايا والتحديات التي تواجه العالم أجمع، ولا بد من تحرك عاجل تجاهها وتوجيه عقوبات لأي دولة تقوم بتمويل أو إيواء أو دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة.





وأشار عضو مجلس النواب إلى، أن الزيارة سوف يكون لها انعكاسات إيجابية وعديدة على أمن المنطقة، والشرق الأوسط، وستوجه بالعديد من الإنذارات للدول المعادية التي تدعم وتمول الإرهاب على أراضيها، مؤكدا أن مصر وفرنسا تتطلعان لتحقيق أمن واستقرار المتوسط حتى تستفيد بلدانه من ثرواته ووقف الممارسات التركية التي امتدت استفزازاتها من شرق المتوسط بتنقيبها غير الشرعي عن الغاز في المياه الإقليمية لقبرص واليونان، إلى نشاط مشبوه أجج الصراع في ليبيا خاصة بعد نقلها المليشيات المسلحة والإرهابيين من مسرح العمليات في سوريا إلى ليبيا، مما هدد الأمن والوفاق الداخلي بالبلاد.





فيما قال جون طلعت، عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي وضع النقاط على الحروف في شأن العمل المدني في مصر والذي تتخذه بعض المنظمات الدولية ذريعة للهجوم والانتقاد.





وأكد جون طلعت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاءه الرئيس الفرنسي ماكرون، كان رده واضحا بأن العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني تقوم بدورها على أكمل وجه وفي إطار القانون.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القول بأن النظام المصري "مستبد" مجاف تماما للحقيقة، مستشهدا باستكمال كافة المؤسسات الدستورية والتشريعية وآخرها مجلس الشيوخ ومجلس النواب الذي تجري جولة الإعادة به اليوم.



