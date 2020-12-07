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ديني

شروط الترشح لكنترول الامتحانات في المعاهد الأزهرية وآخر الاستعدادات لها

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:47 م
امتحانات
امتحانات
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محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية،  فتح باب الترشيح للجنة النظام والمراقبة لرؤساء الكنترول والمساعدين وحجرات الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية الدور الأول الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ م وللأعضاء بداية من ۲۰۲۰/۱۲/۱ حتي ۲۰۲۱/۱۲/۱۲.


ناشد قطاع المعاهد، من يرغب التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك الموجود طرف مراكز التفتيش والمعاهد. مع مراعاة الضوابط التالية:-

- ألا يكون شيخا لمعهد من المعاهد الأزهرية .
 - ألا يكون قد حصل على جزاء أكثر من خمسة أيام في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات خلال عامين سابقين . 
- ألا يكون قد حصل على جزاء أكثر من عشرة أيام في مخالفة غير متعلقة بأعمال الامتحانات خلال عامين سابقين . 
- ألا توجد صلة قرابة بين المتقدمين وأحد الطلاب الممتحنين بالشهادة المرشح لها. 
- ألا يكون المتقدم محالا للتحقيق بالجهة الإدارية أو المحاكمة التأديبية أو الجنائية في مخالفة متعلقة بأعمال الامتحانات. 
 - ألا يكون مرشحا لبرنامج التأهيل التربوي. 
 - ألا يكون قد صدر له قرار حرمانه من اعمال الامتحانات.
- ألا يكون العضو محالا للتقاعد خلال فترة عمل الكنترول المرشح له .


استعدادات المعاهد للامتحانات
كشف قطاع المعاهد الأزهرية، عن استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول.


ونبه قطاع المعاهد، على واضعي الأسئلة، كتابتها بخط اليد، والتوقيع الثلاثي عليها بالتوقيع الرمزي، ويراجع بعد كتابته مع مسئول المطبعة السرية , والمختص بالكتابة على الكمبيوتر،  ويراعى الأسلوب الأدبي ، والعلمي في وضع السؤال.


وأكد على تطبيق السرية التامة في وضع السؤال ، وأن واضعه مسئول عن سريته حتى  انتهاء امتحان المادة ،منوها بأنه على مسئول الكتب تسليم المطبعة نسخة كاملة من الكتب ابتداء من الصف الرابع الابتدائي  حتى الصف الثاني الثانوي ، ومدرج بهم الشهادة الابتدائية والإعدادية  بمحضر رسمي،  وبسنة الطبع  المسلمة لمسئول المطبعة،  وعلى مسئول المطبعة  توزيعها على السادة الموجهين كل فى تخصصه .


ـونبه الى ضرورة تسليم الأسئلة فى وقت غايته 25/11/ 2020، وعلى الموجه العام وضع الأسئلة بنفسه ، أو يختار أكفأ العناصر التي يراها  في تخصصه ،  وفى حالة اعتذاره يرشح ويكلف من يراه أهلا لذلك ، ويكون ترشيحه تحت مسئوليته .


كما يتم تجهيز الأسئلة من الآن تحسبًا لأية تعليمات في هذا الشأن؛  حتى تكون المنطقة على أهبة الاستعداد في أى وقت يطلب فيه طباعة  الأسئلة،  ولا يتم الطبع إلا بأمر مباشر من الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد ،   وعلى مسئول المطبعة تجهيزها مع الموجه العام، واختيار أكفأ العناصر ذوى التخصص لوضع الأسئلة والاستعانة بهم ، ويوقع عليها من كل من شارك فيها .


كما ينبغي على واضعي الأسئلة مراعاة الدقة  فى عناصر  سؤاله بأن يتضمن  : منهج شهر كذا،  والشهر مدرج فى الفصل الدراسي  الأول،  ويراعى  ذلك في وضع الأسئلة لكافة المواد المرتبطة بفصلها، ويراعى عند وضع السؤال الأوزان النسبية للسؤال ويراعى التوقيت الزمني لاختبار المادة .


صيغة السؤال
كما لابد أن تكون صيغة السؤال مباشرة،  وواضحة دون غموض،  وتكون الإجابة بنفس صيغة السئوال صفحة كذا ، أما إن كانت إنشائية،  أو ذات أبعاد وطرق فى الحل:  رياضية ، أو علمية فيكتب في محتوى صفحة كذا، وتراعى المواصفات الفنية في ورقة الامتحان والتدرج فيها.


وينبه كذلك على ارتداء الكمامة بالمعاهد،  والتخلص الآمن منها للطلاب، والمعلمين،  والعاملين بالمعاهد ، وتجنب المجموعات الكبيرة والالتزام بالتباعد ، وعدم المصافحة باليد، وعدم استخدام الأدوات الشخصية بين الطلاب، وبث الثبات الانفعالي داخل المعهد في حالة ظهور بعض الأعراض على بعض الطلاب.
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