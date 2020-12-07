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فن

شاهد.. ليلى أحمد زاهر تتعرض لـ وصلة غزل من متابعيها بسبب إطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:43 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة ليلى احمد زاهر صورتين لها من مهرجان القاهرة السينمائي ، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .


وحازت الصور على اعجابي كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالتالى :

اجمل واحده في الكوكب - معقوله في جمال كده - قمر يا لولي عسل اووي

وعلق لها والدها الفنان احمد زاهر قائلا "  قمر يا روح قلبي الله اكبر ربنا يحميكي يا بنتي ". 


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وانطلقت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، التزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا.

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، وتكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.
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