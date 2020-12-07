جامعة طنطا تفتتح معرضها السنوي للملابس لخدمة المواطنين

افتتح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب￼، اليوم الاثنين ، المعرض السنوي لملابس الطلاب، والذي يقام تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة.









وأكد الدكتور كمال عكاشة، اهتمام الجامعة برئاسة الدكتور محمود ذكى بإقامة مثل هذه المبادرات والمعارض بمختلف الكليات لخدمة الطلاب، وتقديم كافة أشكال الخدمات الاجتماعية لهم.





وأشار الدكتور أحمد غنيم ، أن المعرض يعد صورة من صور التكافل الاجتماعي، حيث تباع الملابس لطلاب جامعة طنطا بسعر المصنع ، وبما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ومساعدة كل من يستحق وتخفيف العبء عن كاهل الأسر.



