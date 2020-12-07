بعد مطالبة الأمريكان بالإفراج عن الإخوان.. أحمد موسى: والله ما حد منهم هيشوف الشارع أبدا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية قوية ولن تقبل أبدا الإملاءات التي تسعى جماعة الإخوان لفرضها علينا من خلال الإدارة الأمريكية الجديدة، موضحا أن الإخوان جماعة إرهابية يدعمها الأمريكان ولكن مصر لديها أسلحتها في كافة المجالات.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،: "أمريكا تطالب بالإفراج عن قيادات الجماعة الإرهابية .. بس والله والله والله مفيش واحد فيهم هيشوف الشارع أبدا مهما حدث"، منوها بأن عناصر الجماعة عليهم أحكام وقتله ولا بد أن يتم تنفيذ أحكام القضاء المصرى عليهم.





وأكد موسى، أن قيادات الإخوان الإرهابية سيحاسبون؛ منوها بأن الرئيس الفرنسي ذكر رامي شعت للإفراج عنه وهو أحد المتعاونين من جماعة الإخوان الإرهابية.





ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.





وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.





ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاءات الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الاوسط، فضلًا عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبري في اطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.