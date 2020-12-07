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فن

أول ظهور لـ سمير غانم بعد وفاة رفيق دربه.. فيديو

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:58 م
سمير غانم
سمير غانم
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أحمد إبراهيم
يحل الفنان سمير غانم ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامجها "السيرة" ليكون ذلك أحدث ظهوره له بعد رحيل رفيق دربه الفنان الراحل جورج سيدهم. 
ويكشف سمير غانم الكثير من الأسرار والتفاصيل عن حياته الشخصية والأسرية وزواجه من الفنانة دلال عبد العزيز. 

كما يتحدث عن فترة تعاونه مع الضيف احمد وجورج سيدهم من خلال فرقة ثلاثى أضواء المسرح. 

يعرض البرنامج في تمام الساعة 11 مساء، حيث يكشف عن العديد من الأمور لأول مرة في حياة النجم كريم عبد العزيز مثلما ظهر في البرومو الدعائي للحلقة، والذى كشف خلالها على الجوانب الأسرية والشخصية والعائلية، بالإضافة إلى حديثه عن إصابته بـ8 جلطات في الرئة، كما يكشف عن علاقته بأصدقائه من بينهم النجم أحمد السقا.

من ناحية أخرى تعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد "السيرة" على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معه عن المحطات التى مر بها فى حياته، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته وتتضمن قائمة الضيوف عدد كبير من النجوم أبرزه أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرين. 
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