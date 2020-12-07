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أخبار العالم

الإنذار الأخير لأردوغان.. الاتحاد الأوروبي يهدد بعقوبات فورية على تركيا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:05 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
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محمد عثمان
هدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تركيا بفرض عقوبات فورية عليها حال استمرت في التصعيد بمنطقة شرق المتوسط.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والأمن، بيتر ستانو، لقناة "الشرق" السعودية، إن "الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على تركيا بشكل فوري في حال استمرارها في التصعيد"، مشيرًا إلى أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، سيدرس الطريقة الأمثل للرد على أنقرة.

وأشار ستانو إلى أن بروكسل تريد من أنقرة أن تكون شريكًا نظرًا لتعاونهما في مجالات عدة، مضيفًا: "لا نسعى إلى اللجوء لقرار العقوبات بشكل فوري، لكن في حال استمرت تركيا في تصعيد الأمور، فلن يكون لدينا أي خيارات أخرى".

ولفت ستانو إلى أن مخرجات اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزمع عقده الخميس المقبل في بروكسل، "ستُتخذ بتوافق من قبل الدول الـ27، وستدرس الطريقة المثلى للرد على تصرفات تركيا في الأشهر الأخيرة".

وأكد الدبلوماسي الأوروبي أن زعماء الاتحاد "سينظرون في تصرفات تركيا خلال الأشهر الماضية، لذلك لا يدور الحديث فقط عن استخراج وتنقيب الغاز والنفط في البحر المتوسط، بل عن تصرفاتها إزاء دول أوروبية مثل اليونان وقبرص".

وتابع: "لن يستفيد أحد من فرض العقوبات، نحن نريد الحفاظ على الشراكة التركية، لكن ذلك يعتمد على تقييم دول الاتحاد لسياساتها".

وكان الاتحاد الأوروبي، طلب من أنقرة في أكتوبر الماضي، التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها شرق البحر المتوسط​، أو مواجهة العواقب، في وقت تواصل تركيا إرسال السفن إلى هذه المنطقة، وإثارة نزاع مع كلّ من اليونان وقبرص. 

وشن وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس أمس، هجومًا عنيفًا على تركيا في سلسلة تغريدات على حسابه بـ"تويتر"، معتبرًا أنها أصبحت تهديدًا لاستقرار أوروبا ومنطقة شرق البحر المتوسط والعالم العربي، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بـ"اتخاذ قرارات مهمة"، وأن يرسل رسالة "حازمة" إلى أنقرة.

وذكرت تقارير صحفية يونانية، أن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، سيطلب من الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية فرض حظر للسلاح على تركيا بسبب تصرفاتها في المنطقة، مستندًا إلى أن السلاح الذي تستورده تركيا من أوروبا يمكن أن تستخدمه ضد دول أعضاء في الاتحاد.
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