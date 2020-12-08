رئيس جامعة حلوان: نعمل على إنشاء جامعة أهلية بمساحة 60 فدانا ... تشمل كليات تطبيقية أبرزها الطب والعلاج الطبيعي .. تبدأ الدراسة بها العام القادم





ماجد نجم : جامعة حلوان الأهلية التطبيقية ستشمل كليات العلاج الطبيعى والطب





رئيس جامعة حلوان: إنشاء جامعة أهلية على مساحة 60 فدانا





رئيس جامعة حلوان: الجامعات الأهلية تقدم خدماتها بأسعار مقبولة





أعلنت وزارة التعليم العالى وجامعة حلوان عن خطة لإنشاء جامعة حلوان الأهلية التطبيقية استعدادا لبدء الدراسة بها خلال العام القادم.









قال الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان " لصدى البلد " إنه من المتوقع أن تضم جامعة حلوان الأهلية التطبيقية الجديدة 7 كليات بعضها ذات تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل محليا.





وأشار نجم إلى أن هذه الكليات ستشمل كلية الإدارة الرقمية وكلية العلاج الطبيعى خاصة وأنه لا يوجد على مستوى الجامعات الحكومية سوى 4 كليات للعلاج الطبيعى فقط.





كما ستشمل كليات للطب والطب الإسنان وكلية العلوم الإنسانية التطبيقية والتى تضم برنامج ترجمة وبرنامج للعقود القانونية حيث تعتبر كليات اداب وحقوق وتربية بإجمالى 3 برامج مختلفة بداخل كلية العلوم الإنسانية التطبيقية.





و اضاف أنه تم تخصيص مساحة 60 فدانا من داخل الحرم الجامعى لجامعة حلوان لتكون جامعة حلوان الأهلية التطبيقية وتم رصد مبلغ 100 مليون جنيه كحصة أولى للجامعة للمشاركة فى هذه الجامعة.





وأوضح نجم لصدى البلد انه من المقرر ان تبدأ الدراسة فى جامعة حلوان الأهلية التطبيقية وتكون جاهزة لاستقبال الطلاب على الأقل بكلية أو كليتين العام الجامعى 2021/ 2022.





ونوه إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس لهذه الجامعة قبل نهاية العام الجاري وتحديدا قبل نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٠ .



