ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

وباء غامض يضرب الهند ويصيب المئات

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:32 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

تسبب مرض غامض في نقل مئات الأشخاص إلى المستشفى ووفاة شخص واحد على الأقل في بلدة هندية.


ويعاني المرضى من نوبات وحرقان في العيون وقيء وفقدان الوعي في مدينة إلورو بولاية أندرا براديش ، وقد جاءت نتائج فحوص فيروس كورونا سلبية.


ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، تم نقل أكثر من 300 شخص إلى المستشفى بعد ضربهم بالوباء.


وتعد ولاية أندرا براديش واحدة من بؤر Covid-19 الساخنة في الهند مع أكثر من 800000 حالة ولكن تم استبعاد الوباء الذي يجتاح العالم كسبب.


 وقال وزير الصحة بالولاية آلا كالي كريشنا سرينيفاس إن جميع المرضى ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي.


وقال ضابط طبيب: "الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض ، وخاصة الأطفال ، بدأوا فجأة في التقيؤ بعد أن اشتكوا من حرقان في العيون ، وبعضهم أغمي عليه أو أصيب بنوبات صرع".


 وكان خرج سبعون شخصا من المستشفى في حين لا يزال 157 آخرون يتلقون العلاج بحسب المسؤولين.


أكد رئيس وزراء الولاية جاغانموهان ريدي أنه يتم إرسال فرق طبية خاصة إلى إلورو للتحقيق في سبب المرض الغامض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عقب اتخاذه ترامب إلها.. وفاة هندي بسبب إصابة الرئيس الأمريكي بكورونا

رشاش السم.. حالات اختناق بمادة غامضة في سلاسل مطاعم شهيرة ببريطانيا

طفح جلدي وصداع.. مرض غامض يصيب مئات الصيادين في السنغال

يشبه نوبة الصرع.. وباء غامض جديد يجتاح الهند

ترشيحاتنا

لغز جديد.. مجدي عبد الغني: الأهلي حصل على الثلاثية 4 مرات.. شاهد

رسالة مؤثرة.. أحمد الشيخ يودع النادي الأهلي وجمهوره بعد انتقاله إلى بيراميدز..شاهد

أول تعليق من محمد إبراهيم على انضمامه لـ سيراميكا كليوباترا

وفاة شقيق الفنان الراحل محمود عبد العزيز

فشل صفقة سيرينو.. كواليس الساعات الأخيرة فى الأهلي قبل غلق باب القيد المحلي

عواصف ترابية وشبورة.. خريطة سقوط الأمطار في محافظات الجمهورية خلال الـ 72 ساعة المقبلة

Advertisements

إلا أن يقضي الله أمرا.. بيان ناري من نقيب المحامين: أعلنت الاعتكاف

بشرى سارة لجمهور النادي الأهلي ..غدا

أوراق محترقة لنيوتن تكشف العلاقة بين هرم خوفو ونهاية العالم

هذا السؤال يؤلمني.. الرئيس السيسي يرد على أحد الصحفيين في قصر الإليزيه

بيان جديد من مرتضى منصور يكشف حجم الأموال في خزينة الزمالك.. تفاصيل

عواصف ترابية وشبورة.. خريطة سقوط الأمطار في محافظات الجمهورية خلال الـ 72 ساعة المقبلة

فوق الركبة وبوسة.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بأنوثتها

نائب رئيس لجنة الزمالك يكشف حقيقة إزالة صور مرتضى منصور من النادي

برلماني: زيارة الرئيس السيسي لفرنسا كشفت ادعاءات بعض المنظمات للهجوم على الدولة

الكشف عن بديل لاعب الأهلي المناسب بعد فشل صفقة سيرينو | تفاصيل

لن أعود إلى فرنسا قبل الموافقة عليه .. ماكرون يقبل شرط الرئيس السيسي .. فيديو

مدبولي يتابع المشروعات الزراعية وتبطين الترع.. طرح أراضي زراعية في "المحسمة" قريبا .. واستزراع 200 ألف فدان كمرحلة أولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الأمراض المزمنة .. طريقة آمنة لـ خسارة الوزن

بفستان زفاف فوق الركبة.. أول ظهور لـ رنا سماحة من يوم الحنة

شاهد .. الإصدار الأمريكي من لكزس lexus is 300 2021 .. صور