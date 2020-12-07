وباء غامض يضرب الهند ويصيب المئات

تسبب مرض غامض في نقل مئات الأشخاص إلى المستشفى ووفاة شخص واحد على الأقل في بلدة هندية.

ويعاني المرضى من نوبات وحرقان في العيون وقيء وفقدان الوعي في مدينة إلورو بولاية أندرا براديش ، وقد جاءت نتائج فحوص فيروس كورونا سلبية.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، تم نقل أكثر من 300 شخص إلى المستشفى بعد ضربهم بالوباء.

وتعد ولاية أندرا براديش واحدة من بؤر Covid-19 الساخنة في الهند مع أكثر من 800000 حالة ولكن تم استبعاد الوباء الذي يجتاح العالم كسبب.

وقال وزير الصحة بالولاية آلا كالي كريشنا سرينيفاس إن جميع المرضى ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي.

وقال ضابط طبيب: "الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض ، وخاصة الأطفال ، بدأوا فجأة في التقيؤ بعد أن اشتكوا من حرقان في العيون ، وبعضهم أغمي عليه أو أصيب بنوبات صرع".

وكان خرج سبعون شخصا من المستشفى في حين لا يزال 157 آخرون يتلقون العلاج بحسب المسؤولين.

أكد رئيس وزراء الولاية جاغانموهان ريدي أنه يتم إرسال فرق طبية خاصة إلى إلورو للتحقيق في سبب المرض الغامض.