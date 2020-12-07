كائنات فضائية تغزو الأرض.. شاهد رد فاروق الباز

كشف الدكتور فاروق الباز ، مدير أبحاث الفضاء في بوسطن بالولايات المتحدة الامريكية حقيقة ما يتردد من شخص يدعى أنه ضابط مخابرات إسرائيلي بشأن نزول كائنات فضائية إلى كوكب الأرض.





ورد الباز، ضاحكا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، قائلا :"مفيش صحة للكلام ده، ولا يوجد أي إثبات علمي لأي حياة في الكون غير كوكب الأرض، ولسه منعرفش".





وأكد مدير أبحاث الفضاء في بوسطن بالولايات المتحدة الامريكية، أن قارة إفريقيا كانت قريبة من خط الاستواء، ولكنها تحركت إلى الشمال، مشيرًا إلى أن إفريقيا كانت مليئة بالحيوانات والخضرة، ولكن بسبب ابتعادها عن الخط الاستوائي انخفضت نسبة المطر، وتحولت الخضرة إلى صحاري.





وفي نفسه أشار "الباز" إلى أن فيروس كورونا منتشر بصورة كبيرة في أمريكا، معقبًا: "كورونا في أمريكا أوحش من أي بلد أخرى، انا محبوس في بيتي ومش بشوف بناتي".







