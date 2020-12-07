مجيد بودن: جماعة الإخوان اخترقت حقوق الإنسان خلال عام حكمها لمصر

قال مجيد بودن، رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي، إن جماعة الإخوان الإرهابية، اخترقت حقوق الإنسان خلال حكمهم لمصر.





وأضاف بودن خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية "TEN" اليوم الإثنين، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن الديمقراطية ليست عبارة عن انتخابات فقط، فهي حقوق وواجبات وضرب مثلا بأنه إذا كان هناك حجرة بها 10 أشخاص، وحكم 9 من العشرة على شخص بالقتل فهل ينفذ الحكم بالطبع لا فهنا تتعارض حقوق الإنسان مع الديمقراطية، لافتا إلى أن فرض الإخوان آرائهم على الناس بالقوة مخالف للديمقراطية.





وأشار رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي أن الديمقراطية ليست أغلبية فقط فهناك حقوق أسمي من العدد، لافتا إلى أن الإخوان تلاعبوا بمنظومة العدالة فترة حكمهم.





وقال مجيد بودن، إن جماعة الإخوان الإرهابية وصلوا إلى الحكم بديمقراطية شكلية مضيفا أن من يطالبون بحقوق الإنسان اليوم هم من انتهكوها من قبل، فحقوق الإنسان أعلي من التصويت والانتخابات، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تلاعبوا بحقوق الإنسان في ليبيا وتونس.



