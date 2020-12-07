ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مجيد بودن: جماعة الإخوان اخترقت حقوق الإنسان خلال عام حكمها لمصر

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:29 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

قال مجيد بودن، رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي، إن جماعة الإخوان الإرهابية، اخترقت حقوق الإنسان خلال حكمهم لمصر.


وأضاف بودن خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية "TEN" اليوم الإثنين، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن الديمقراطية ليست عبارة عن انتخابات فقط، فهي حقوق وواجبات وضرب مثلا بأنه إذا كان هناك حجرة بها 10 أشخاص، وحكم 9 من العشرة على شخص بالقتل فهل ينفذ الحكم بالطبع لا فهنا تتعارض حقوق الإنسان مع الديمقراطية، لافتا إلى أن فرض الإخوان آرائهم على الناس بالقوة مخالف للديمقراطية.


وأشار رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي أن الديمقراطية ليست أغلبية فقط فهناك حقوق أسمي من العدد، لافتا إلى أن الإخوان تلاعبوا بمنظومة العدالة فترة حكمهم.


وقال مجيد بودن، إن جماعة الإخوان الإرهابية وصلوا إلى الحكم بديمقراطية شكلية مضيفا أن من يطالبون بحقوق الإنسان اليوم هم من انتهكوها من قبل، فحقوق الإنسان أعلي من التصويت والانتخابات، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تلاعبوا بحقوق الإنسان في ليبيا وتونس.


وأشار رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي، إلى أن هناك أساسا في حقوق الإنسان أعلى من الدستور، فلا يمكن المغالاة باسم الدين، ولا يمكن أن يستفيد بحقوق الإنسان من يخترق حقوق الغير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حيثيات إسقاط عضوية نجل مرسى من المحامين: ألا يمارس المهنة من تلوثت أيديهم بـ الدماء

اقتراب نسف التنظيم الدولى.. "حساسين" يشيد بتحرك برلمانات العالم ضد الإخوان

داليا زيادة: سياسات بايدن "الرئيس" تختلف عن "النائب".. والإخوان لن يعودوا للمشهد

أحمد الغنام يكتب: بايدن والشرق الأوسط

نشأت الديهي يجدد طلبه للأزهر بإصدار بيان حول جماعة الإخوان الإرهابية

تأجيل دعوى نزع أراضي قيادات الإخوان بسيناء إلى 9 يناير

ترشيحاتنا

خاص| بعد إلقائه المال من الشرفة.. صبري صدومة ثري أوسيم: بحب الخير وسأترشح للرئاسة 2024

تعرف على قرعة تصفيات كأس العالم عن قارة أوروبا

بيان جديد من مرتضى منصور يكشف حجم الأموال في خزينة الزمالك.. تفاصيل

صفقات الأهلي .. 8 لاعبين يرتدون القميص الأحمر في الموسم الجديد

هذا السؤال يؤلمني.. الرئيس السيسي يرد على أحد الصحفيين في قصر الإليزيه

الكشف عن بديل لاعب الأهلي المناسب بعد فشل صفقة سيرينو | تفاصيل

Advertisements

إلا أن يقضي الله أمرا.. بيان ناري من نقيب المحامين: أعلنت الاعتكاف

بشرى سارة لجمهور النادي الأهلي ..غدا

أوراق محترقة لنيوتن تكشف العلاقة بين هرم خوفو ونهاية العالم

هذا السؤال يؤلمني.. الرئيس السيسي يرد على أحد الصحفيين في قصر الإليزيه

بيان جديد من مرتضى منصور يكشف حجم الأموال في خزينة الزمالك.. تفاصيل

عواصف ترابية وشبورة.. خريطة سقوط الأمطار في محافظات الجمهورية خلال الـ 72 ساعة المقبلة

فوق الركبة وبوسة.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بأنوثتها

نائب رئيس لجنة الزمالك يكشف حقيقة إزالة صور مرتضى منصور من النادي

برلماني: زيارة الرئيس السيسي لفرنسا كشفت ادعاءات بعض المنظمات للهجوم على الدولة

الكشف عن بديل لاعب الأهلي المناسب بعد فشل صفقة سيرينو | تفاصيل

لن أعود إلى فرنسا قبل الموافقة عليه .. ماكرون يقبل شرط الرئيس السيسي .. فيديو

مدبولي يتابع المشروعات الزراعية وتبطين الترع.. طرح أراضي زراعية في "المحسمة" قريبا .. واستزراع 200 ألف فدان كمرحلة أولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الأمراض المزمنة .. طريقة آمنة لـ خسارة الوزن

بفستان زفاف فوق الركبة.. أول ظهور لـ رنا سماحة من يوم الحنة

شاهد .. الإصدار الأمريكي من لكزس lexus is 300 2021 .. صور