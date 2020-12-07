مرتضى منصور ينتظر حكم القضاء.. ومجلس إدارة الزمالك المؤقت يستمر لمدة عام

وفقا للمادة (35) من قانون الرياضة الجديد -أقره مجلس النواب الحالي وصدق عليه الرئيس السيسي- للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها وذلك في الأحوال الآتية:





1) مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى للهيئة أو أي لائحة من لوائحها أو القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة.





2) عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها مالم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.





3) عدم عقد مجلس الإدارة اجتماعاته لمدة ثلاثة أشهر متتالية.





4) غلق الهيئة أو عدم تنفيذ أي أنشطة بها.



