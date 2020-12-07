مرتضى منصور ينتظر حكم القضاء.. ومجلس إدارة الزمالك المؤقت يستمر لمدة عام

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، نهاية الأسبوع الماضي، حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بسبب وجود مخالفات مالية وإدارية، مع تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شئونه، الأمر الذي أثار جدلا، وتساءل العديد من الجماهير عن مصير المجلس القديم ونظيره المؤقت.
وأكد رئيس مجلس إدارة الزمالك الموقوف والمستبعد من منصبه مرتضى منصور، أنه ينتظر حكم القضاء، بشأن إيقافه من قبل وزارة الشباب والرياضة، لكن لماذا أصدر وزير الرياضة قرارا بحل مجلس إدارة مرتضى منصور وما مصير المجلس المؤقت؟.
وفقا للمادة (35) من قانون الرياضة الجديد -أقره مجلس النواب الحالي وصدق عليه الرئيس السيسي- للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها وذلك في الأحوال الآتية:
1) مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى للهيئة أو أي لائحة من لوائحها أو القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة.
2) عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها مالم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
3) عدم عقد مجلس الإدارة اجتماعاته لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
4) غلق الهيئة أو عدم تنفيذ أي أنشطة بها.
5) رفض أو عدم اعتماد الميزانية والحساب الختامى بالجمعية العمومية للهيئة.
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة تشكيل المجلس المؤقت الجديد للزمالك والذي ضم كل من: أحمد بكري محمد حميدة، رئيس محكمة استئناف، هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استنئاف القاهرة، ومحمد سيد عطية، المحام العام الأول.