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تعليم

للمساهمة في الدعم الاجتماعي .. انطلاق المعرض الخيري الخامس بكلية بنات عين شمس

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:38 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس بالتعاون مع مؤسسة لايت، المعرض الخيرى الخامس بالكلية اليوم الاثنين ٧ ديسمبر ٢٠٢٠، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود شوقى المتينى رئيس جامعة عين شمس وبرئاسة الدكتورة رقية شلبي عميد كلية البنات بالجامعة وإشراف الدكتورة أميرة احمد يوسف وكيل كلية البنات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وأوضحت الدكتورة رقية شلبي عميد الكلية ان الهدف من المعرض هو تقديم منتجات للطلاب من ملابس و أحذية ومنتجات جلدية والإيشاربات والاكسسوارات للمساهمة في الدعم الاجتماعي والأسري لطالبات الكلية وذلك مقابل أسعار زهيدة.




وأشارت إلى أن المعرض شهد إقبالا شديدا من الطالبات، مؤكدة حرصها على  تكرار المعرض الخيري عدة مرات وسط إجراءات الوقاية المشددة.




وأوضحت د. أميرة أحمد يوسف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المعرض أقيم  بالتعاون مع مؤسسة لايت بحضور فريق التنظيم من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس، حيث تم الإعداد والتجهيز الكامل للمعرض، عرض أنواع مختلفة من الملابس، لافتة إلي أن دخل المعرض سيوجه لسداد مصروفات الطالبات غير المقتدرات.


جدير بالذكر أنه تمت مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المعرض بملاحظة فريق الأزمات والكوارث بالكلية من خلال متابعة  ارتداء الطالبات للكمامات ومنع التزاحم وتحديد عدد الموجودين داخل أرض المعرض والتعقيم.


في سياق آخر أصدر د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى٢٠٢١/٢٠٢٠ برئاسة د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيسًا ومشرفا عاما وعضوية كل من: د. كريم مصطفى البطوطى وكيل كلية الأسنان لشئون التعليم والطلاب ود. تامر عبد المنعم راضي الأستاذ بكلية التجارة ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وإبراهيم سعيد حمزة القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية ومحمد أحمد عبد الملك القائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية ومحمد فتوح محمد متولى الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق و هاجر ابراهيم محمد عبد العال الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق.
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