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مرأة

بالأصفر.. أسيل عمران تفاجئ متابعيها بإطلالة انيقة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:32 م
اسيل عمران
اسيل عمران
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آية التيجي
نشرت الفنانة أسيل عمران صورة جديدة وشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة مختلفة وانيقة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.


وظهرت أسيل عمران بإطلالة انيقة واختارت ارتداء بلوزة من الحرير بالون الأصفر واسعة بأكمام طويلة، فيما اختارت عليه بنطال طويل باللون الأصفر من الدانتيل، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وتركت أسيل عمران خصلات شعرها السوداء منسدلًا على كتفيها ووجهها بطريقة بسيطة وغير متكلفة لكي تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف اسيل عمران في وضع الماكياج أو ارتداء الإكسسوارات، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.

وابرزت اسيل عمران انوثتها ببعض الاكسسورات الناعمة، فقامت بارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي  ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها 

ولدت أسيل عمران في 12 نوفمبر 1989، في العاصمة الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية وذلك بسبب عمل والدها حيث كان يعمل عسكريًا، وهي مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات، والأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران.

وشاركت أسيل عمران في برنامج نجوم الخليج في عام 2005 عرض في قناة نجوم لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج نجم الخليج الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006، ووصلت للمرحلة النهائية وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني؛ حيث طرحت عدة ألبومات و أغاني منفردة.

كما دخلت اسيل عمران مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل إسم 04 عرض على إم بي سي 4 بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.

وتزوجت اسيل عمران في 8 أغسطس 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر، والذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة إم بي سي 1 وفكرة البرنامج تتحدث عن حياة زوجان بشكل يومي، وعرض البرنامج بالفترة من 25 سبتمبر 2010 إلى 1 يناير 2011، وحقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ولكنهما انفصلا عام 2012 بعد عدة خلافات بينهما. إلا ان بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ما يقارب بثلاث سنين رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر وعادت وانفصلت عنه في عام 2015، وقد رزقت منه ابن وحيد اسمه "وليد" توفي وهو لا يزال طفلا .

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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