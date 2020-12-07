بالأصفر.. أسيل عمران تفاجئ متابعيها بإطلالة انيقة

ولدت أسيل عمران في 12 نوفمبر 1989، في العاصمة الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية وذلك بسبب عمل والدها حيث كان يعمل عسكريًا، وهي مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات، والأ خت الصغرى للإعلامية لجين عمران.





وشاركت أسيل عمران في برنامج نجوم الخليج في عام 2005 عرض في قناة نجوم لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج نجم الخليج الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006، ووصلت للمرحلة النهائية وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني؛ حيث طرحت عدة ألبومات و أغاني منفردة.





كما دخلت اسيل عمران مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل إسم 04 عرض على إم بي سي 4 بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.