صبور: زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا عكست موقف مصر الثابت ودعمها للأشقاء العرب

وصف المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ" التاريخية"، وأن الأطروحات التي قدمها الرئيس السيسي تعكس رؤية مصر الحضارية ودورها المحوري في مواجهة التطرف، ومعبرة عن جموع المسلمين الرافضين للإساءة للمقدسات الدينية تحت أي ذريعة.





وقال "صبور"، في بيان أصدره، اليوم الاثنين، إن الرئيس السيسي رد بقوة خلال المؤتمر الصحفي المشترك على كافة الادعاءات الكاذبة والشائعات وأحبط المخططات التي تحاك ضد مصر، خاصة في مجال حقوق الإنسان، عندما قال الرئيس: "لا يليق أن يقدمنا أحد على أننا دولة مستبدة، ولا أحد يفرض على المصريين شيئا، وأنا مطالب بحماية 100 مليون من تنظيم متطرف عمره 90 عاما".





وأضاف "الرئيس السيسي تحدث بلسان مصري مبين، وباسم جموع المصريين، الذين يدركون خطورة المرحلة، ويدعمون الرئيس في كل قراراته".





وشدد عضو مجلس الشيوخ، علي أن زيارة الرئيس عكست موقف مصر الثابت ودعمها المستمر لأشقائها من الدول العربية، والتطرق إلى مناقشة قضية الإرهاب التي أصبحت من أخطر القضايا والتحديات التي تواجه العالم أجمع، والتي تتطلب توقيع عقوبات لأي دولة تقوم بتمويل أو إيواء أو دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة.





ولفت صبور، إلي أهمية هذه الزيارة التاريخية في الحد من الممارسات التركية المستفزة في شرق المتوسط، وعدم احترام سيادة دول الجوار مثل قبرص واليونان، مطالبا المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوربي بدعم "قبرص" و"اليونان" في مواقفهما ضد أنقرة، باعتبارهما من دول الاتحاد.