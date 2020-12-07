ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

صبور: زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا عكست موقف مصر الثابت ودعمها للأشقاء العرب

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:40 م
الرئيس السيسي وماكرون
الرئيس السيسي وماكرون
Advertisements
فريدة محمد
وصف المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ" التاريخية"، وأن الأطروحات التي قدمها الرئيس السيسي تعكس رؤية مصر الحضارية ودورها المحوري في مواجهة التطرف، ومعبرة عن جموع المسلمين الرافضين للإساءة للمقدسات الدينية تحت أي ذريعة.

وقال "صبور"، في بيان أصدره، اليوم الاثنين، إن الرئيس السيسي رد بقوة خلال المؤتمر الصحفي المشترك على كافة الادعاءات الكاذبة والشائعات وأحبط المخططات التي تحاك ضد مصر، خاصة في مجال حقوق الإنسان، عندما قال الرئيس: "لا يليق أن يقدمنا أحد على أننا دولة مستبدة، ولا أحد يفرض على المصريين شيئا، وأنا مطالب بحماية 100 مليون من تنظيم متطرف عمره 90 عاما".

وأضاف "الرئيس السيسي تحدث بلسان مصري مبين، وباسم جموع المصريين، الذين يدركون خطورة المرحلة، ويدعمون الرئيس في كل قراراته". 

وشدد عضو مجلس الشيوخ، علي أن زيارة الرئيس عكست موقف مصر الثابت ودعمها المستمر لأشقائها من الدول العربية، والتطرق إلى مناقشة قضية الإرهاب التي أصبحت من أخطر القضايا والتحديات التي تواجه العالم أجمع، والتي تتطلب توقيع عقوبات لأي دولة تقوم بتمويل أو إيواء أو دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة.

ولفت صبور، إلي أهمية هذه الزيارة التاريخية في الحد من الممارسات التركية المستفزة في شرق المتوسط، وعدم احترام سيادة دول الجوار مثل قبرص واليونان، مطالبا المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوربي بدعم "قبرص" و"اليونان" في مواقفهما ضد أنقرة، باعتبارهما من دول الاتحاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إشادة برلمانية بالقمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.. نواب: تدعم الموقف المصري تجاه العديد من القضايا الإقليمية

نائب الشيوخ: هجوم نيس يلقي الضوء على دعوة الرئيس بضرورة التصدي للإرهاب

نائب يطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموظفين من كورونا

عضو الشيوخ: زيارة السيسي لفرنسا تعزز علاقات البلدين وتدعم مكافحة الإرهاب

برلماني: زيارة السيسي لفرنسا لها انعكاسات إيجابية على أمن الشرق الأوسط

الرئيس السيسي من فرنسا: القيم الدينية فوق كل شيء و نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل لشعبها

ترشيحاتنا

صحيفة بريطانية تسلط الضوء على وعود ماكرون للسيسي من أجل مكافحة الإرهاب

خاص| قصة مصري رفض مغادرة ووهان رغم وباء كورونا: عايش فيها من 3 سنين.. صور

أوراق محترقة لنيوتن تكشف العلاقة بين هرم خوفو ونهاية العالم

الرئيس الفرنسي يعلن مفاجأة مهمة لمصر.. فيديو

وفاة شقيق الفنان الراحل محمود عبد العزيز

حسام موافي: والدي رفض التحاقي بكلية الحقوق لسبب غريب

Advertisements

إلا أن يقضي الله أمرا.. بيان ناري من نقيب المحامين: أعلنت الاعتكاف

بشرى سارة لجمهور النادي الأهلي ..غدا

أوراق محترقة لنيوتن تكشف العلاقة بين هرم خوفو ونهاية العالم

هذا السؤال يؤلمني.. الرئيس السيسي يرد على أحد الصحفيين في قصر الإليزيه

بيان جديد من مرتضى منصور يكشف حجم الأموال في خزينة الزمالك.. تفاصيل

لن أعود إلى فرنسا قبل الموافقة عليه .. ماكرون يقبل شرط الرئيس السيسي .. فيديو

عواصف ترابية وشبورة.. خريطة سقوط الأمطار في محافظات الجمهورية خلال الـ 72 ساعة المقبلة

فوق الركبة وبوسة.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بأنوثتها

نائب رئيس لجنة الزمالك يكشف حقيقة إزالة صور مرتضى منصور من النادي

برلماني: زيارة الرئيس السيسي لفرنسا كشفت ادعاءات بعض المنظمات للهجوم على الدولة

الكشف عن بديل لاعب الأهلي المناسب بعد فشل صفقة سيرينو | تفاصيل

مدبولي يتابع المشروعات الزراعية وتبطين الترع.. طرح أراضي زراعية في "المحسمة" قريبا .. واستزراع 200 ألف فدان كمرحلة أولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الأمراض المزمنة .. طريقة آمنة لـ خسارة الوزن

بفستان زفاف فوق الركبة.. أول ظهور لـ رنا سماحة من يوم الحنة

شاهد .. الإصدار الأمريكي من لكزس lexus is 300 2021 .. صور