أحمد موسى: الإقبال على انتخابات النواب في جولة الإعادة متوسط

قال الإعلامي أحمد موسى، ان مجلس النواب الجديد سوف يبدأ في 10 يناير المقبل، موضحا أن مصر تقوم بدور كبير جدا لاستكمال الانتخابات خاصة في ظل جائحة كورونا .





وأشار موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج " على مسئولتيتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، ان الاقبال متوسط بسبب كورونا، منوها أن المصريين يخرجون الي صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب.





وأكد موسى، أن الاشراف القاضي على الانتخابات اعطها مصداقية وشفافية؛ مقدما الشكر الي رجال الشرطة المصرية الذين يقومون بدروهم في ظرف استثنائي صعب.





وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تسلم القضاة المشرفين على اللجان الفرعية البالغ عددهم 12 ألف قاض (أساسي واحتياطي) حقيبة الأوراق الانتخابية من بطاقات إبداء الرأي ومحاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين ومحضر الحصر العددي ومحضر الحفظ، على مدار يومي أمس السبت واليوم الأحد حتى يتمكنوا من الوصول إلى لجانهم مبكرا وفتح باب التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء خلال يومي 7 و8 ديسمبر الموافقين الإثنين والثلاثاء المقبلين، بجانب استلامهم حقائب الوقاية من انتشار فيروس كورونا التي تحتوى على كمامات طبية وقفازات يدوية وكحول.





وانتهت الهيئة من جميع الترتيبات اللازمة لعملية التصويت في الداخل وذلك بطباعة بطاقات الاقتراع وتجهيز المقار الانتخابية والتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتأمين اللجان الفرعية أثناء الاقتراع.





وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أن إجراءات أول أيام التصويت في الداخل تبدأ بتواجد القضاة المشرفين على اللجان في مراكز الاقتراع قبل التصويت بمدة طويلة وتحديد الحرم الانتخابي والتأكد من توافر وسلامة كافة الأدوات المستخدمة في العملية الانتخابية ثم السماح للناخبين بالدخول إلى اللجنة في التاسعة صباحا، وتستمر حتى التاسعة مساء، على أن يتوقف التصويت الساعة الثالثة مساء مؤقتا لبدء ساعة الراحة للقضاة المشرفين على الانتخابات على أن يعاد فتحها في الساعة الرابعة عصرا.